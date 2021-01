川粉平台Parler成暴動幫兇！蘋果、Google全下架　亞馬遜終止服務

▲蘋果公司(Apple Inc)暫時從旗下的應用程式商店下架Parler。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

社群媒體平台Parler是川普支持者的常用平台,而該平台在國會發生動亂後,就被認為替激進川粉提供宣傳和聯絡管道。蘋果公司(Apple Inc)和Google皆宣布,將暫時從旗下的應用程式商店下架Parler。亞馬遜(Amazon)也表示,將在24小時候暫時Parler的雲端運算服務。

Google在8日宣布,將暫時從旗下的Play商店下架社群媒體平台Parler,蘋果則在9日跟進,並在聲明中表示,「社群網路服務沒有採取足夠的措施,來防止煽動暴力的貼文傳播,因此在解決問題之前,會先暫時下架Parler。」

Good bye, Parler. Seems the space for public hate and crazy conspiracies is shrinking! https://t.co/CFeeBwibXs