台南搖滾嘻哈夜登場　2萬人在寒冬中熱嗨！

▲2021台南好Young耶誕跨年系列活動最終場「搖滾嘻哈夜」，晚上6時準時登場，引爆台南搖滾能量、嘻哈精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南好Young耶誕跨年系列活動最終場「搖滾嘻哈夜」，9日晚上6時準時登場，引爆台南搖滾能量、嘻哈精神！市府控制進場觀眾在2萬人內，市長黃偉哲的粉絲專頁直播也吸引2300多人按讚、超過800則留言，顯示晚會大受歡迎。

晚會首先由G5SH超嗨開場，混音DJ演出多首熱門歌曲；江靜接棒帶來火熱新歌《Next Level》還有熱門歌曲《it’s OK》、《叩卡遛》，熱辣饒舌讓台下粉絲跟著大喊it’s OK！緊接著由童立安演唱節奏感強烈的情歌《再見不見》、《The One》，輪番「暖」場瞬解寒意。

嘻哈魅力不斷電！2020 KKBOX年度風雲歌手──高爾宣OSN演唱人人可以哼上一段的《Ｗithout You》及新歌《So Bad》，融化粉絲的心；還有「聲林之王2」的超強實力派唱將陳忻玥以最純粹的吉他伴奏搭配人聲，演唱《炙愛》、《煙幕》等歌曲，大秀轉音的高超技巧。

據了解，搖滾嘻哈夜 1月9日星期六在台南市政府西側廣場登場，藝人名單：林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣、吳卓源、陳忻玥、G5SH、童立安、江靜、張庭瑚。

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