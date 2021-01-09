張良澤台灣文學資料管理問題　黃偉哲：台南願意提供收藏空間

▲台南市長黃偉哲針對張良澤教授憂心之台灣文學史料收藏管理問題，台南市政府願意提供文史資料收藏空間，協助後續研究使用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關張良澤教授憂心之台灣文學史料收藏管理問題，台南市長黃偉哲關切此事，9日委由文化局長葉澤山，向張教授轉達表示，台南市政府願意提供文史資料收藏空間，協助後續研究使用。

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▲張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝自鍾延威臉書，下同 ）

張良澤於1961年就讀成功大學時，即開始了台灣文學史料的蒐集工作，其後留學日本、返國於成大任教，後又因白色恐怖流亡日本14年，這段期間全心全力投入蒐集、挖掘臺灣文學史料，散盡積蓄，歷時半世紀。

1991年真理大學首創台灣文學系，張良澤即為首任系主任，同年協助成立台灣文學資料館，20年來無私奉獻，為該館蒐集整理研究台灣文學史料。

已故文學家鍾肇政之子鍾延威1月8日在臉書PO文指出，真理大學麻豆校區的台灣文學資料館，去年底遭台北校方無預警換鎖封館，並欲將館內資料全搬回台北。一手創辦這個館，20年來委身館內孜孜矻矻蒐集、整理、研究台灣文學史料的榮譽館長張良澤教授，不但被拒於門外，還被校長陳奇銘斥為「連學校職員都不是！」。面對深鎖的大門，高齡82歲的良澤教授佇立館外，抬頭望著這座他付出半生心血，一直引為傲，而今卻咫尺天涯的巍然建築，不禁眼眶一陣酸楚。朔風野大，寒風拂起他滿頭白髮；春寒料峭中，良澤教授孤獨削瘦的背影份外愴然寂然。

由於事出突然，張良澤教授一陣錯愕之後才表示，校方要搬，可搬圖書館的藏書，其它史料文獻是他自己花半生蒐購來的；此外，很多手稿都是作家或作家後人寄存，不是學校的，不能搬…。此PO文引起台灣文學界及網友熱議與對真理大學粗糙的操作手法抨擊撻伐。

台南市長黃偉哲表示，張良澤教授多年來對台南文學的發展，提供相當多的協助與指導，於各文學場域與活動皆可見張教授的身影，也為台南文學提供寶貴的建議，對於張教授的付出，市府非常感激，也充滿敬佩。黃偉哲強調，如果真理大學無法提供合適的場地，台南市政府願意協助張良澤教授，讓台灣文學的國寶能繼續在文化首都，傳承台灣文學的力量。

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