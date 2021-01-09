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雙公投連署起跑台南遍地開花　97歲老奶奶也來連署

▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨於1月9日、10日兩天在全國159個議員選區啟動雙公投擺攤連署活動，台南市黨部9日設置11個連署點，上午9時至12時同步進行連署誓師，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。

▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市黨部主委莊占魁表示，國民黨要在50日內，於各縣市完成50萬份連署書，街頭連署活動剛起跑，近期於市場、鬧區等人潮聚集處，市黨部將再設置154場次的連署攤位，呼籲民眾及或有願意加入友善連署點的商家，共同響應全力衝高台南的連署數，讓蠻橫開放的執政者看到拒絕萊豬的強大民意。

▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨副秘書長謝龍介上午參加安南區基層研討會，謝龍介說台灣人民如果沒有站出來，透過一張一張的連署，讓蔡英文感受人民憤怒的聲音，如果現在不站出來，政府下次會更獨裁對付人民。我們要用公投，收回人民授權，由人民作主，才是真正民主！我們必須一起奮鬥，用公投把萊豬擋在境外，為下一代留下一條健康的生存活路。

▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲，立委陳以信、副秘書長謝龍介與黨籍議員，分別前往不同連署站，同心協力分進合擊，讓連署活動遍地開花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲13年次年近百歲的莊奶奶，表示為了下一代的健康，冒著寒風來東區崇誨市場參加連署。

在東區崇誨市場的連署活動上，立法委員陳以信呼籲路過的民眾加入二階段連署。陳以信說，蔡英文曾在總統辯論會時表示，美豬是國人關心的議題、很重要的挑戰，她會和人民溝通，和產業溝通，和國會溝通，和在野黨溝通，但以上都沒做到就一意孤行開放萊豬進口，連談判都沒有，可說是未戰先降 。公投是不分黨派，食安也不分藍綠，呼籲全民一起站出來守護食安，捍衛國人的健康與權利。

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