快訊／台南小貨車全面燃燒1死　車架燒爛剩一具焦屍

▲小貨車起火燃燒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、柯沛辰／台南報導

台南市楠西區9日晚間7點36分驚傳火燒車，一輛小貨車自撞起火，陷入全面燃燒。消防到場後，立刻架水線救火，歷經約30分鐘撲滅火勢，但在車內發現一具焦屍。警方調查，死者是何姓男子，但肇事原因為何，還要進一步釐清。



據悉，由於事發地點位在玉井分局及白河分局交界，屬白河分局轄區，目前白河警方正趕往中，現場暫由玉井分局警方協助封鎖，以利進一步勘查、蒐證。

▲小貨車燒剩車架，車體一片焦黑。（圖／記者林悅翻攝）