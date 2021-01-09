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金酒「牛年限量玉璽酒」飆漲6900！每瓶1萬6800　酒商：太會賺錢

▲▼金酒公司推出限量「金牛犇騰」玉壐酒將保留4000盒從金門鄉親中抽出。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金酒公司推出限量「金牛犇騰」玉壐酒將保留4000盒從金門鄉親中抽出。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

每逢歲末年初，金門酒廠都會推出台灣限定版的生肖玉璽酒，為至少8年以上的金門高粱酒，由於收藏或是贈禮都很大器，不少民眾都會關注開賣時間。金酒公司日前宣布，2021辛丑年限量「金牛犇騰牛年玉璽酒」將保留4000盒從金門鄉親抽出，每盒價格為1萬6800元。由於價格大漲6900元，引起酒商不滿，大酸金酒公司「太會賺錢」。

金酒公司7日宣布，為推動金門地區疫後復興，「金牛犇騰」玉璽酒將保留4000盒，從金門鄉親中抽出，每盒價格為新台幣1萬6800元，每人限購1盒，將於20日在金門縣府進行公開抽籤。

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▲▼金酒公司推出限量「金牛犇騰」玉壐酒將保留4000盒從金門鄉親中抽出。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2021辛丑牛年玉璽酒以台灣水牛蓬源行運融入，取「金牛犇騰」為整體概念。（圖／記者林名揚翻攝）

未料，消息公布後卻有酒商直呼：「金酒真的是善用技巧，太會賺錢了！」李姓酒商試算，成本價格9900元，今年漲價6900元，「6900*4000，合計獲利增加2760萬元！」有其他鄉親也認為：「也漲得太離譜！」、「這算國難財嗎？」、「吃像太難看，到時候玩到有價無市」；但也有網友認為，「不管訂價是10900還是16800，酒商的收購價都是固定的，所以訂價拉高只苦了酒商，對抽中的人影響不大」、「給酒商賺，不如自己（金酒）賺，聰明」。

金門酒廠2015年首度發行系列性的十二生肖玉璽酒之一，結合中國十二生肖推出開運商品，至今已推出羊、猴、雞、狗、豬、鼠等系列玉璽酒，牛年玉璽酒為第七款玉璽酒。

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