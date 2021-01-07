老公膀胱藏「橘紅結石」！雷射光穿不透　妻羞曝產地：我家工廠

▲醫師從男子的膀胱取出約2.5公分的玉石。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

好奇心會殺死一隻貓！高雄一名男子因下腹疼痛、血尿症狀，忍了1個禮拜才到泌尿科診所就醫，經超音波檢查發現，男子的膀胱裡確實有一顆2.5公分的結石，隨即安排男子進行膀胱碎石手術，不過雷射光卻遲遲無法穿透這顆結石，最後才發現，這顆結石其實是異物，所幸最後順利夾出，男子才免挨一刀。醫師建議，異物放置體內既傷身又易引起性伴侶的不悅，想要有更好的性刺激可先詢問醫師。

收治病例的是國內知名泌尿科女醫師張美玉，她表示，男子當日掛號後，就在門診外彎腰摀住下腹，不斷地在等候室和廁所來回跑，最後是護理師不看下去，安排男子先進入診間看診。男子進入診間後向醫師表示：「我一直想上廁所，尿尿非常痛，非常不舒服。」經醫師詢問，是否有血尿？男子說：「有，滴出來的尿是含血的顏色。」

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉當下判斷，有可能是急性膀胱尿道炎、攝護腺發炎、輸尿管下段結石，不過為求謹慎，還是安排男子立刻做超音波檢查。經檢查後發現，男子的膀胱有一顆約2.5公分的結石，不過張美玉認為，男子55歲，正值壯年，因不知平常攝護腺有無狀況，再進一步詢問：「平常解尿有沒有問題？」男子表示，平常解尿很順，這次血尿忍了1星期才來看診。

張美玉表示，據男子平日解尿正常的說法，聽起來稍不合理，因為解尿正常的男性，殘餘尿量一定不多，而會造成膀胱結石的原因，不外乎是解尿不順或有放置醫療用的雙J導管。既然已透過超音波檢查看到膀胱結石，張美玉立刻替男子安排內視鏡膀胱碎石取出結石手術，先由李姓住院醫師操刀，張美玉醫師則全副武裝在旁協助。

「內視鏡導管的雷射光順利地把結石的外皮削掉，接著露出赭色的石頭顏色，住院醫師身分的李醫師回頭看我一眼，我懂，很少有結石是這種顏色，我示意持續用雷射光打碎結石。」張美玉接著說：「怪事發生了，石頭不為所動！」因為雷射光根本無法穿透結石，甚至連觸及的痕跡都沒有，因此換老經驗的張醫師接手這項手術。

「這顆石頭真的打不碎！」張美玉仍不放棄，持續試著打碎這顆碎石，說時遲那時快，突然有一顆橘紅色小珠子突然脫落，且中間還有一條小隧道，「我突然間明白了！這不是結石，是異物！」解決方法無法用雷射光碎石，而是必須將異物取出，因此張美玉再用內視鏡上引導線，想穿過珠子的隧道取出，不過引導線太軟無法取，異物取出夾又太滑，珠子再取出過程中會掉落，所幸最後還是喬到一個好角度，順利取出這2顆珠子，男子幸運免挨一刀。

隔日查房時，張美玉再詢問男子：「您知道您的膀胱跑進2顆珠子嗎？」男子表示並不知情，不過站在一旁得的太太則是難為情地說：「我走出開刀房就想起來，這是我家工廠生產的『玉珠』。」張美玉表示，心中的疑惑瞬間明朗了！原來是患者自己將玉石從尿道塞進去的！放置理由不外乎就是好奇或是自慰僻好，「這是不好的習慣，傷身又易引起性伴侶的不悅，想要有更好的性刺激有其他好方法，可多諮詢醫師。」