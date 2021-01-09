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寒流強襲中風激增！高雄小港醫院1天收6病患　最年輕30歲男性

▲▼合歡山雪景。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲寒流影響，合歡山出現雪景。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

寒流急凍全台，高雄甲仙區8日深夜11點下探7.9度，9日清晨6點內門則出現8.1度低溫，近期天冷導致心血管疾病患者猝死案例層出不窮。高雄市小港醫院7日共收治6名中風患者，其中最年輕患者為30歲男性，患有慢性病，因手腳無力緊急送醫。

▲寒流發威，高雄甲仙8日深夜出現7.9度低溫。（合成圖／記者許宥孺翻攝）

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▲寒流發威，高雄甲仙8日深夜出現7.9度低溫。（合成圖／記者許宥孺翻攝）

小港醫院急診科主任劉耀華表示，這兩天氣溫急速下降，7日急診室共收治6名中風患者，年齡約30歲至70歲，其中最年輕者為30歲男性，因單側手腳無力被送往醫院救治，男子身形較胖、患有慢性病，有高血壓家族病史，平日未多注意血壓，經檢查確診中風，已收治住院觀察。

劉耀華表示，天氣寒冷的狀況下，三高患者（高血壓、高血糖、高血脂）應減少戶外活動，尤其清晨或深夜應減少外出，並注意身體保暖。

劉耀華指出，若民眾出現手腳麻痺無力、講話不清楚、大舌頭、顏面歪斜，甚至是吃東西會流口水等症狀，建議盡速到醫院就醫。

高雄市消防局統計，8日0時至24時，小港區急病救護案件共5件，其中最大年齡90男性，最小年齡32歲女性，但無法判斷是否為中風案件。

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