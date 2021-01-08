　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3歲女童體重僅7.9kg！狠父母毒打禁食9個月　超慘後遺症現況曝

▲▼高雄3歲女童遭虐。（圖／讀者提供）

▲高雄3歲女童遭虐，目前已安置到寄養家庭。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名3歲蔡姓女童在去年4月被緊急送醫，院方發現女童身上有多處瘀傷，高雄市社會局獲知後申請安置，並對女童家長提起告訴，高雄地檢署調查後，依妨害幼童發育罪嫌起訴女童家長。社會局表示，目前女童已安置到寄養家庭，身高體重已符合同年齡標準，但有發展遲緩情形，市府會持續提供照顧，並經父母同意協助媒合出養。

高雄市社會局表示，蔡女和林男曾無力撫養女童，向社會局申請寄養2年，直到去年4月接回女童後，社會局仍持續輔導並連結到宅育兒指導資源協助，但經案家照顧9個月後，發現女童疑有營養不良狀況及父母無意願照顧想出養，社工緊急安置並帶女童就醫治療，經醫療評估判斷明顯為受虐型案件，市府依法提起獨立告訴，並依兒少法裁處父母親職教育輔導課程。

社會局表示，女童安置寄養家庭後，目前身高體重已符同年齡標準但有發展遲緩情形，社會局持續提供女童早期療育及穩定受照顧狀況，並經父母同意協助媒合出養事宜。

蔡姓女童在2019年4月間因腦出血、意識不清，被送往高醫急診室，院方進一步檢查後發現，女童全身有多處擦挫傷，且當時女童身高僅有83公分、體重7.9公斤，患有低血鈉、低血鉀，疑似長期營養不良，為典型虐童情況。

經檢警追查後發現，其母親蔡女有4個小孩，但每個小孩的父親都不同，被社會局列為高風險家庭，而本案的蔡姓小女童起初被申請安置，於滿2歲後回去與父母同住，沒想到蔡姓女童與父母同住後，卻是惡夢的開始，蔡女和林男時常徒手或拿棍子毆打女童，還不給女童吃飯，導致女童生長發育遲緩。整起事件直到女童被緊急送醫後才曝光，高雄地檢署調查後，依妨害幼童發育罪嫌起訴蔡女和林男。

ET快訊
空姐狂歡趴新畫面流出！　激吻公主抱慘死前嗨翻
LIVE／撐過今天「還有2波強冷空氣」　氣象局最新說明
《想見你》施柏宇突PO黑畫面「再見」　公司緊急回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

霸氣出擊！陪男友跨年倒數…她拿出刻好的印章喊：什麼時候要登記

渣男約友人5P　逼女友「走前門、走後門或口交」3選1

查妻手機見：懷孕墮胎…結紮夫氣瘋！醫院認證「無可懷孕精蟲」綠爆

外國妹深夜獨自洗衣服...下秒背後傳來聲響！她回頭一看崩潰尖叫

搶錢先生產！口罩國家隊麥迪康2產線未登記　檢調扣191萬片口罩

寒流發威！大屯山降雪吸引民眾追雪　淡水警啟動交通管制

霸王寒流電暖器壓到電線走火　雲林夫妻一度受困驚險獲救　

3歲女童體重僅7.9kg！狠父母毒打禁食9個月　超慘後遺症現況曝

國中生被暴打逼下跪不是第一次　可憐孤兒向老師反映下場竟更慘

富王鴨肉6粉專遭爆有假！引戰網友對嗆...律師：妨害信用刑責2年

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

霸氣出擊！陪男友跨年倒數…她拿出刻好的印章喊：什麼時候要登記

渣男約友人5P　逼女友「走前門、走後門或口交」3選1

查妻手機見：懷孕墮胎…結紮夫氣瘋！醫院認證「無可懷孕精蟲」綠爆

外國妹深夜獨自洗衣服...下秒背後傳來聲響！她回頭一看崩潰尖叫

搶錢先生產！口罩國家隊麥迪康2產線未登記　檢調扣191萬片口罩

寒流發威！大屯山降雪吸引民眾追雪　淡水警啟動交通管制

霸王寒流電暖器壓到電線走火　雲林夫妻一度受困驚險獲救　

3歲女童體重僅7.9kg！狠父母毒打禁食9個月　超慘後遺症現況曝

國中生被暴打逼下跪不是第一次　可憐孤兒向老師反映下場竟更慘

富王鴨肉6粉專遭爆有假！引戰網友對嗆...律師：妨害信用刑責2年

顏聖冠退選　吳怡農：她第一時間承擔贏得尊敬

《Sweet Home》女星為戲狂-14kg！2年前站金多美旁「體重逼近60」

霸氣出擊！陪男友跨年倒數…她拿出刻好的印章喊：什麼時候要登記

美駐聯合國大使訪台　總統府：深化台美友誼、實踐台灣旅行法

吃、喝一次滿足！辻利茶舗「新春限定」禮盒來了　只在1賣場買得到

金融時報：中國下禁令 不准媒體報導馬雲

便當店「怕冷拒外送」！　原因曝光萬人全力挺：用新台幣懲罰一下

渣男約友人5P　逼女友「走前門、走後門或口交」3選1

恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒...淹沒在廢墟中

寒流才剛開始！氣象局示警「還要凍5天」　下周最冷7°C時間曝

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

社會熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

即／宜蘭2人「全身冰冷」　疑睡夢中猝死

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

即／請爸爸起床吃早餐　兒進房驚見「陳屍床上」

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

國中生跨年喝酒被告密！2少逼抓耙子下跪甩棍抽打

花200萬赴加拿大學開飛機…25歲學員媽淚：燒得不成人形

買涼麵被搶車！高雄女「跳上車」把搶匪罵哭

南投高二女生學校發酒瘋！幕後悲傷原因曝

寒流狂襲全台一夜27人猝死　最年輕僅40歲

高雄3歲女童「瘦成皮包骨」全身傷

台中高中妹神似蒼井優！被72歲老翁強拉示愛

獨／台中外送女停紅燈　遭撞噴飛1樓高

更多熱門

相關新聞

黃偉哲寒冬送暖探視獨居長輩

黃偉哲寒冬送暖探視獨居長輩

強烈寒流來襲，全台籠罩在低溫之下，台南市長黃偉哲向來關心弱勢與獨居長輩，並重視天冷為市民朋友帶來的健康風險，8日特別偕同社會局長陳榮枝、北區公所區長李皇興及多位北區里長等人，一同慰訪獨居長輩，並贈送適用的禦寒物資，為長輩在寒冬中送暖。

大咖看高雄房市　代銷南霸天：今年蛋白比蛋黃

大咖看高雄房市　代銷南霸天：今年蛋白比蛋黃

買涼麵被搶車！高雄女「跳上車」把搶匪罵哭

買涼麵被搶車！高雄女「跳上車」把搶匪罵哭

快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」　消防急出動

快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」　消防急出動

女嬰腸毀骨折遭虐慘死...養父母悲慘下場曝光！

女嬰腸毀骨折遭虐慘死...養父母悲慘下場曝光！

關鍵字：

高雄女童受虐毒打禁食社會局出養

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

即／宜蘭2人「全身冰冷」　疑睡夢中猝死

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面