3歲女童體重僅7.9kg！狠父母毒打禁食9個月　超慘後遺症現況曝

▲高雄3歲女童遭虐，目前已安置到寄養家庭。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名3歲蔡姓女童在去年4月被緊急送醫，院方發現女童身上有多處瘀傷，高雄市社會局獲知後申請安置，並對女童家長提起告訴，高雄地檢署調查後，依妨害幼童發育罪嫌起訴女童家長。社會局表示，目前女童已安置到寄養家庭，身高體重已符合同年齡標準，但有發展遲緩情形，市府會持續提供照顧，並經父母同意協助媒合出養。

高雄市社會局表示，蔡女和林男曾無力撫養女童，向社會局申請寄養2年，直到去年4月接回女童後，社會局仍持續輔導並連結到宅育兒指導資源協助，但經案家照顧9個月後，發現女童疑有營養不良狀況及父母無意願照顧想出養，社工緊急安置並帶女童就醫治療，經醫療評估判斷明顯為受虐型案件，市府依法提起獨立告訴，並依兒少法裁處父母親職教育輔導課程。

社會局表示，女童安置寄養家庭後，目前身高體重已符同年齡標準但有發展遲緩情形，社會局持續提供女童早期療育及穩定受照顧狀況，並經父母同意協助媒合出養事宜。

蔡姓女童在2019年4月間因腦出血、意識不清，被送往高醫急診室，院方進一步檢查後發現，女童全身有多處擦挫傷，且當時女童身高僅有83公分、體重7.9公斤，患有低血鈉、低血鉀，疑似長期營養不良，為典型虐童情況。

經檢警追查後發現，其母親蔡女有4個小孩，但每個小孩的父親都不同，被社會局列為高風險家庭，而本案的蔡姓小女童起初被申請安置，於滿2歲後回去與父母同住，沒想到蔡姓女童與父母同住後，卻是惡夢的開始，蔡女和林男時常徒手或拿棍子毆打女童，還不給女童吃飯，導致女童生長發育遲緩。整起事件直到女童被緊急送醫後才曝光，高雄地檢署調查後，依妨害幼童發育罪嫌起訴蔡女和林男。