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南投高二女生學校發酒瘋！五花大綁強制送醫　幕後悲傷原因曝

▲南投1所私立高中女學生校內喝酒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南投1所私立高中女學生校內喝酒。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／南投報導

南投市一間私立高中1名就讀2年級的女學生，元旦連假後第一天上課在學校發酒瘋，甚至在教室大吼，被五花大綁送醫，最後被記一支大過收場，今(8)日校方賴姓學務主任表示，女學生會發生這樣的狀況，是因為摯愛的阿嬤年前過世，悲傷之餘才會做錯事，從事發至今也不敢到校上課，學校盡全力輔導。

賴姓學務主任還原事發經過，1月4日(一)當天早上這名女學生偷偷將「高粱酒」裝在寶特瓶飲料帶到學校飲用，上到第二節課時大約9點多時，不勝酒力出現酒醉狀況，喝茫了人已經出現無意識狀態，學校緊急通知救護車送醫，但女學生一直「盧」不去醫院，由多名學生駕著上救護車，最後由家長帶回。

校方指出，其實這名女學生在校成績各方面表現都不錯，最疼愛她的阿嬤過年前驟然離世，無法跟她一起參加部落聖誕節到過年都一起慶祝的活動，心裡感到悲慟萬分，清醒後知道自己做錯事，非常難過又後悔，學校知道她帶酒到學校，也感到非常錯愕，並記一大過處分。

賴姓學務主任指出，如今這名女學生從周一發生事情至今，羞愧得不敢到學校上課，家長也很難過想辦休學，不過學校認為下周即將期末考，目前正在盡力輔導女學生，讓她再返校繼續未完成的學業。

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