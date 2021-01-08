拜登批國會暴動者「國內恐怖份子」：美國史上最黑暗的一天

▲拜登批評國會暴動事件是「我們國家歷史上最黑暗的日子之一」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國首都華盛頓特區6日發生暴動事件，總統川普支持者攻入國會大廈，目前累計5死。總統當選人拜登表示，這是對於民主、法治以及「自由堡壘」前所未有的攻擊。他批評，參與民眾是「暴民、叛亂份子與國內恐怖份子」，並稱這天是「我們國家歷史上最黑暗的日子之一」。

拜登7日在談話中提到，「我們昨天看到的不是異議，而是失序與混亂」。他認為，這場暴動已經接近叛亂，但仍強調僅是「致力於違法行動的少數極端主義分子」所為，「國會大廈的混亂場面無法反映真正的美國，不能代表我們是誰。我呼籲這些暴徒撤退，讓民主前進」。

拜登指控川普煽動暴力，「在最好的情況下，一位總統的話能夠鼓舞人心，在最壞的情況下，也可以煽動人心」。他指出，與去年「黑人的命也是命」（Black Live Matter）運動相比，警察在應對本次暴動時展現出更寬容的態度，令人「完全無法接受」。

拜登表示，美國一直都是象徵民主燈塔與自由希望的國家，如今卻面臨如此黑暗的時刻，令人震驚與悲傷，但美國不會輕易被打倒。他說，這次暴動是一個「痛苦的提醒」，「民主是脆弱的，需要具有善良意志的人民、擁有勇氣的領袖挺身才能好好保護。這些人不計代價致力追求的並非權力或任何私人利益，而是共同利益」。



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