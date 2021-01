闖國會川粉長相全公開…FBI力邀全民指認！　局長怒斥：絕對究責

▲美國闖國會暴亂分子長相全公開。(圖/翻攝自華盛頓警局)



記者張方瑀/綜合報導

美國國會暴動後,各界紛紛要求警方進行調查,儘早逮捕闖入的,因此美國聯邦調查局(FBI)7日發出聲明,請民眾提供關於暴亂分子的訊息,包含影片、照片等相關證據。聯邦調查局長表示,動亂行為違背了美國的民主價值,絕對會追究相關人士責任。

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.