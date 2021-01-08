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闖國會川粉長相全公開…FBI力邀全民指認！　局長怒斥：絕對究責

▲▼美國闖國會暴亂分子長相全公開。（圖／翻攝自華盛頓警局）

▲美國闖國會暴亂分子長相全公開。（圖／翻攝自華盛頓警局）

記者張方瑀／綜合報導

美國國會暴動後，各界紛紛要求警方進行調查，儘早逮捕闖入的，因此美國聯邦調查局（FBI）7日發出聲明，請民眾提供關於暴亂分子的訊息，包含影片、照片等相關證據。聯邦調查局長表示，動亂行為違背了美國的民主價值，絕對會追究相關人士責任。

綜合外媒報導，FBI在聲明中表示，他們正在蒐集6日國會大廈周圍暴力事件的證據，並請民眾協助提供包含影片、照片等相關線索。FBI局長瑞伊（Christopher Wray）指出，這些暴亂分子無視政府機構與民主過程，他們也不會容忍暴力煽動者（violent agitators）和極端分子（extremist），「這種行為背叛了民主價值，我們將會追究所有參與動亂的人的責任。」

同時，華盛頓警方也公布了在國會大廈內部進行破壞的暴力份子長相，希望民眾能協助指認，且提到這些人涉及的罪名包含非法進入和接受贓物（Receiving Stolen Property），最重可能判處7年有期徒刑。

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