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川普下台危機四起！傳蓬佩奧+梅努欽密談「啟動第25修正案」可能

▲▼財政部長梅努欽（左）和國務卿蓬佩奧（右）。（組圖／路透）

▲消息人士稱，梅努欽（左）和蓬佩奧（右）已開始討論是否能援引憲法第25修正案，讓川普提早下臺，但國務院否認了相關消息。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

川普在美國國會發生暴動後首度發表談話，除了呼籲川粉們冷靜外，他也強調，自己絕對會和平轉移政權。不過有消息人士透露，川普此舉是因為他正面臨著被彈劾與被迫辭職的風險。據悉，目前財政部長梅努欽和國務卿蓬佩奧等共和黨議員，已開始討論是否能援引憲法第25修正案，讓川普提早下臺。

綜合CNBC和NCC報導，隨著越來越多的朝野議員都希望政府援引憲法第25修正案，讓川普即時下臺，消息人士透露，梅努欽（Steven Mnuchin）和蓬佩奧（Mike Pompeo）已進行非正式對話，討論援引該修正案讓總統辭職的可能性與程序等細節。

▲美國總統川普7日在國會大廈暴動隔日發表演說。（圖／路透）

▲據悉，美國政府認為，歷史自會為川普做出評價，他們不需要要趕在接下來的 13 天做些什麼。（圖／路透）

不過，國會暴亂發生至今已逾24小時，內閣卻還遲遲未展開行動，這是基於以下3個原因：啟動憲法第 25 修正案的程序可能會耗時超過一週、目前以代理身分工作的部長在尚未獲得參議院確認前不確定是否能投票、川普提早下臺恐將惹怒川粉，反而讓川普成為極右派的英雄。

目前，正在國外訪問的梅努欽拒絕對此發表回應，而另一位國務院官員則表示，蓬佩奧並未與任何人討論過此事。不過，其中一位消息人士坦言，政府目前的策略是實施拖延戰術，因為「歷史自會為川普做出評價，政府不需要要趕在接下來的 13 天做些什麼」。

美國憲法第25修正案是針對美國總統和副總統職位出現空缺時，繼任程序應如何進行而作出的修正和規定。原本在憲法第2條中所規定的繼任程序遣詞並不明確，其中沒有說明「如遇總統被免職、死亡、辭職或喪失履行總統權力和責任的能力時」，副總統究竟應該成為新任總統還是代理總統，亦未規定若副總統「被免職、死亡、辭職或喪失履行時」，副總統權力和責任的能力時又該如何處理，第25修正案對這兩方面問題都作出了明確的回答。

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