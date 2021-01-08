奪下參眾議院！美民主黨「全面執政」　拜登上任優先對抗新冠疫情

▲疫情控制、經濟復甦、修復盟邦關係都是總統當選人拜登的首要目標。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

美國民主黨在贏得喬治亞州參議員席次後，未來2年將能全面執政。疫情控制、經濟復甦、修復盟邦關係都是總統當選人拜登的首要目標，弭平社會分歧也是他必須苦思的難題。

2021年才開始一週，美國政治已有戲劇性發展。

喬治亞州5日舉行的聯邦參議員第2輪決選，原先看好的共和黨候選人全遭殲滅，民主黨提名的51歲非裔牧師華諾克（Raphael Warnock）與33歲的政治新秀奧索夫（Jon Ossoff）分別擊敗共和黨籍對手，贏得選舉。

民主黨候選人在喬治亞州的大獲全勝，讓民主、共和兩黨同以50席次，瓜分參議院。由於美國副總統身兼參議院議長職務，在票數相同時，能發揮關鍵一票作用，這意味副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）未來在關鍵表決上具有決勝票（tiebreaking vote）優勢。

美國國會正式確認拜登（Joe Biden）以306張選舉人票擊敗美國總統川普的232張，成為美國第46位總統；加上先前已經取得的眾議院多數黨地位，在2年後的期中選舉前，民主黨將是行政、立法在手，全面執政。

全面執政，也意味全面負責，未來民主黨陣營在遭遇執政不當批評時，再也沒有藉口推託。

▲美國確診數超過2000萬。（圖／達志影像／美聯社）



超過2000萬人感染、36萬人病故，疫情絕對是拜登20日就職後的首要目標。他在當選後就已經表示，上任第一件事就是要求所有民眾外出必須戴上口罩100天，希望能遏制疫情擴散。面對疫苗接種率偏低，拜登政府全力說服民眾注射疫苗，以達到群體免疫。

在國際關係方面，川普過去4年與美國傳統民主盟邦在許多議題上越走越遠，退出多個國際協定與聯合國旗下國際組織，川普棄多邊、偏單邊的外交手腕也引來國際側目。

國際外交經驗豐富的拜登，上任後勢必得積極修復與友邦的關係，重新建立美國全球霸主地位，重新拾回川普丟棄的巴黎氣候協定與世界衛生組織（WHO）等國際協定與組織，並與國際共同合作力抗試圖改變國際規則的中國，面對他認定的美國最大威脅俄羅斯。

後疫情時代的經濟復甦政策，也是拜登政府重中之重的議題。在少了共和黨議員的強力反對，紓困金有望從600美元拉高到2000美元（約合新台幣5.6萬元），暫時解決中低收入民眾的困境。

但長期的經濟復甦政策，仍需要技術官僚的專業規劃，曾任聯邦準備理事會（FED）主席的財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）專業與經驗都深獲肯定，她主張的財政刺激政策有望獲得國會支持，提振美國經濟。

社會分裂是拜登上任後必須積極面對的重要議題。昨天川普支持者硬闖國會顯示美國社會的分化已到了極為嚴重的地步，民粹主義浪潮重創美國這個老派民主國家。

修補社會裂痕絕對不容易。拜登政府必須卯足全力安撫、擁抱並傾聽反對者的聲音，還得同時顧及支持者的訴求與期望，並在過程中拉近光譜兩端的距離，找回遺失的美國精神。

►川普「煽動國會暴動」恐遭起訴！ 聯邦檢察官：不排除可能性

►白宮第2位內閣走人…美國教育部長請辭！ 指責川普煽動暴力

►拜登批國會暴動者「國內恐怖份子」：美國史上最黑暗的一天

聽Podcast掌握國際局勢