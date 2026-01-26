夫妻虐死3月嬰「爽泡溫泉」PO照放閃　冷血爸重判11年

▲宜蘭爸媽虐打3個月大男嬰，兒子斷氣搶救期間，2人竟還跑去泡溫泉曬恩愛。（圖／翻攝男嬰父母臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭市一名3個月大男嬰去年遭父母凌虐身亡，不料當男嬰重傷在醫院急救時，這對爸媽竟跑去泡湯，PO照曬恩愛，還大讚醫院美食街很棒。宜蘭地院國民法官審理後，痛斥夫妻倆手段殘忍、不人道，判處24歲吳男有期徒刑11年、34歲朱女3年4個月。全案仍可上訴。

長子打疫苗全身是傷 疑家暴先被安置

吳男與朱女收入不穩，婚後育有2子，分別是4歲大的長子、出生3個月的次子，但長子2024年到醫院打疫苗時，被醫護人員發現全身是傷，疑似遭家暴，立即通報並送往寄養家庭隔離安置。

不過，朱女同年9月生下次子後，仍常因情緒不穩、丈夫沉迷女性直播主而遷怒孩子，多次動手毆打男嬰臉頰及額頭，甚至失控抓著兒子的頭撞擊地板，均未送醫治療。

男嬰到院無呼吸 冷血爸讚醫院美食街「覺得美好」

去年1月5日下午，吳男下班回家，不滿小兒子不停哭鬧，竟將男嬰高舉到自身頭部高度後，再重摔至床面，導致男嬰頭部、頸部撞擊床鋪，不久後出現身體癱軟、抽搐症狀。

夫妻倆見狀，立即將人送醫救治，但孩子到院時無呼吸心跳，轉送台北榮總急救仍於同月21日傷重不治。令人咋舌的是，這對狠心父母把兒子送醫後，7日還跑到礁溪泡溫泉，在臉書發文曬恩愛，並狂發各種短影音，完全不在乎孩子死活。

孩子送醫隔天，吳男還PO出醫院美食街照片，寫下「第一次來台北榮總醫院這裡比宜蘭好多了！什麼東西都有」，還標記心情「覺得美好」。不過，當友人留言問他為何去醫院，吳男不敢說出真相，僅回覆「沒事」。

▲男嬰命危送醫隔天，父親吳男竟在臉書PO文「覺得美好」。（圖／翻攝男嬰父母臉書）

解剖腦部有新舊傷 國民法官重判冷血爸11年

國民法官法庭審理時指出，男嬰遺體解剖發現，腦部同時存在新舊傷，足認先前朱女施虐行為已導致男嬰腦部受創，最終由吳男凌虐致死。

最終，國民法官認定，吳男犯對未滿七歲之人施以凌虐因而致死罪，朱女犯對未滿七歲之人施以凌虐罪，考慮2人坦承犯行並表達悔意，分別判處11年、3年4個月徒刑。全案仍可上訴。