反萊豬公投數位化　國民黨APP「電子地圖」可找附近連署點

▲國民黨推出反萊豬公投連署。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

在蔡政府主導下，含萊克多巴胺的美豬1月1日正式開放進口。國民黨主席江啟臣6日在中常會上表示，全國共設置159個點，第二階段連署遍地開花，9日、10日將於全國各地聯合擺攤。國民黨7日進一步指出，民眾只要下載國民黨官方APP，即可透過電子地圖查找附近連署點，未來也將專設公投網站，讓民眾查閱連署進度；另若有商家願意共同響應成為友善連署點，亦可向各縣市黨部聯繫加入，擴大拒絕萊豬的力量。

▲國民黨數位APP可以找到附近反萊豬公投連署點。（圖／記者徐政璿翻攝）

國民黨表示，目前兩項公投案的空白連署書已置於國民黨官網首頁，歡迎民眾自行下載填寫，本週六、日將於全國159個議員選區啟動雙公投擺攤連署活動，同步於上午9時至12時進行連署誓師，民眾可選擇參加週末現場連署活動，或將連署書填寫完後，寄送至中央黨部（台北市中山區八德路二段232號組發會）。

此外，國民黨也提醒，民眾填寫連署書時僅需於連署人、國民身分證統一編號、出生年月日、戶籍地址四個欄位進行書寫，為避免連署書無效，不可有塗改、劃記，並需使用正體字，以民國填寫出生年，直轄市（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）則需特別注意戶籍地填寫方式，務必確認四項資訊與身分證上相同。

國民黨強調，蔡政府開放萊豬進口，拒絕標示萊劑，又以中央政府打壓地方自治權力，既傷害民主價值，更是要消滅保障國人健康的最後防線，國民黨會加速推動公投連署，號召民眾透過實際行動拒絕萊豬。

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