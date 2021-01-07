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李眉蓁轟開放萊豬「雙標執政」　連5問：身為母親能不憂心嗎？

▲陳其邁市政總質詢,李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）
▲高雄市議員李眉蓁 。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

今年元旦開始美國萊豬開放進口，相關議題在國內掀起熱烈討論，其中也不乏反彈聲浪。國民黨高雄市議員李眉蓁表示，她身為母親，不論身在哪裡心中永遠最掛念的就是孩子，而蔡政府對美國萊劑肉品主動全面開放的政策，帶給全國母親的是沉重擔憂，身為母親能不憂心嗎？

李眉蓁表示，今年的1月1日應是大家高興互祝新年快樂的日子，但是卻開心不起來，因為也是萊豬元年的第一天，尤其是當媽媽的開始要擔憂孩子會不會吃到萊豬，要憂慮市面上的肉製品會不會有萊劑殘留，政府告訴我們有使用台灣豬的標章，但看到9成以上的店家貼的都是直接上衛福部網站自己愛下載幾張就下載幾張的台灣豬貼紙，如此管控措施，身為母親能不憂心嗎？

她認為，很多的專家學者在萊克多巴胺的議題上也說過，台灣人的飲食習慣食用豬肉比例非常高，如果讓萊豬進入國內市場，在價格優勢下自然而然就會有商人去牟利，蔡政府引以為傲的口罩國家隊不就是個鮮明的例子，而政府信誓旦旦保證會做好食安保證，現在又有幾人相信？怪又讓人不明白的是，只要不進口一切都沒事，為何要讓國人賭上健康和食安，再欲蓋彌彰的說會做好食安，難道真如楊志良先生說的開放萊豬反讓台灣人不敢吃外國豬，蔡政府在破壞台美關係，「民進黨高層跟萊劑養豬大戶勾結」，如是這樣的情況，身為母親能不憂心嗎？

她引用林杰樑醫師生前曾說：「孕婦及心血管疾病者，最好避免吃到含萊克多巴胺的肉品，特別是嬰幼兒更應避免，因為他們還無法代謝萊克多巴胺。」而且，「台灣婦女有坐月子吃內臟的習慣，媽媽吃了含萊克多巴胺的內臟，寶寶容易從母乳或肉粥攝取到萊克多巴胺，會有不利的影響。」，他還特別提醒：「特別是嬰幼兒，身體代謝酵素的功能還沒有很成熟，一旦食用有殘留萊克多巴胺的肉品，就無法有效分解、代謝，孕婦更是高險群，因為「萊克多巴胺不但會累積在媽媽體內，也會間接累積在胎兒的身體，或是經由媽媽的乳汁，進到嬰兒體內；一旦進到體內，連代謝、分解都沒辦法進行。」 現在蔡政府罔顧民意堅決開放，身為母親能不憂心嗎？

李眉蓁認為，在中央政府門戶大開的當下，各縣市都研擬修訂地方自治條例守護人民的食安與健康，但蔡政府和民進黨們竟然一不做二不休，直接沒收了地方自治條例，行政院政務委員羅秉成還宣告全國修訂的地方自治條例違憲，讓人民驚覺原來行政院已經是太上院，而政務委員也已經取代大法官職權可以「宣告違憲」，蔡政府出賣人民食安和健康，誇張到連地方議會守護人民食安的權利都沒收，這身為母親能不憂心嗎？

「以前蔡英文用三隻小豬要你的錢，現在蔡英文用萊豬要你的健康」，李眉蓁說，蔡英文在競選總統時用很誠懇的態度告訴全民，會守護食安也嚴正否認對手陣營說支持蔡英文就是支持萊豬開放，現在卻對美國主動全面開放萊劑肉品，況且當年，他們也是主張萊劑零檢出，甚至去佔領立法院五天四夜，現在卻是完全髮夾彎，僅用一句時空環境不同就想塘塞，民怨沸騰了甚至還想甩鍋給馬政府，誣指是前朝答應的，面對如此雙標執政者，身為母親能不憂心嗎？

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