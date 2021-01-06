柯文哲指蔡英文文青體演說：聽久像豬哥亮廣告詞「這也癢那也癢」

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日接受名嘴羅友志專訪，談及總統蔡英文招牌的文青式語言時，直言「聽了會起雞母皮」。柯文哲6日中午到立院民眾黨團召開黨政會報前被問及此事，他表示，唉唷聽多了就不喜歡，「應該是姚人多（蔡英文的文膽）寫的吧，小英也寫不出那種文字」。

柯文哲在專訪中提到，蔡英文是學者型政治人物，還稱蔡英文文青式的語言，「聽了會起雞母皮」；柯表示，第一次聽蔡英文講話會很感動，不過聽過第二次後，就是豬哥亮的廣告詞「這也癢、那也癢」。

柯文哲透露，第一次與蔡英文講話是在2010年連勝文遭槍擊時，當時他到民進黨中央黨部跟蔡英文說，他已看到連勝文的傷口，要蔡相信連勝文被槍擊，也正因那一槍影響選舉。

柯文哲6日到立院時，被媒體問及「蔡英文說了什麼讓你起雞母皮？」柯先確定一下電視台麥克風，看了一眼發現是民視後笑說，「哎唷，聽多了就不喜歡」。媒體再追問，是什麼話讓你起雞母皮？柯說，後來發現那也不是小英寫的，「應該是姚人多寫的吧，小英也寫不出那種文字啦」。

媒體追問，「那執政走鐘是怎麼走鐘？」柯文哲嘆了口氣說，「唉～好啦沒事沒事」，隨即在幕僚陪同下上樓開會。