北市防疫旅館空房數不到四成　蔡炳坤「有點緊張」：非政治考量

▲蔡炳坤出席柯文哲就職6週年系列記者會。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對農曆春節國人返國潮，加上15日起返台居家檢疫限1人1戶，使防疫旅館供應量吃緊，台北市政府5日宣布，台北市防疫旅館自5日起僅限台北市民預定，結果被旅館同業公會批評「選舉考量」。對此，台北市副市長蔡炳坤受訪時表示，這不是政治考量，主要是因為北市目前能使用的防疫旅館房間數，只剩不到4成，「有點緊張。」

蔡炳坤6日出席台北市長柯文哲就職6週年系列記者會，關於北市防疫旅館一房難求，北市府該如何因應？蔡炳坤表示，北市防疫旅館數量是全台最多的，目前統計已經有96家，可以提供6500個床位，且正在加速審查中，預計1月底增加450個床位，加起來大概可到7000床位。

蔡炳坤提到，由於春節期間過年回台人數爆量，所以採取1月11日至1月28日高峰期以市民優先入住的政策，但若有剩下的房間，會提供給非台北市市民，只是目前剩下可使用的房間數不到四成，「有點緊張。」

關於旅館同業公會批評北市府「選舉考量」，盼望能聽從中央指令，蔡炳坤表示，他們知道新北有提出可由中央做相關分配，北市府向來與中央的政策都一致，但就問題來看，北市入住防疫旅館壓力特別大，因為過去能提供的量能最大，但若中央出來做討論，「我們並不排斥。」大家共同目標就是在春節期間幫助市民回來過年，「我們還是要考慮市民感受，這不是政治考量，現在全台各地方政府都在為自己的市民做考量，剛剛提到的只是『優先』，不是不讓他們進來。」

至於新北市支援金馬澎湖外島民眾入住防疫旅館，蔡炳坤說，「很好啊！如果他們有量能的話。」若北市能量能持續擴大，也會用最開放的態度來因應，且北市一直以來都沒設限制，「我覺得任何地方若有量能可以提供的話都很好。」

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