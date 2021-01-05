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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、基隆市長林右昌以及國民黨台北市議員羅智強，都被視為2022年台北市長熱門人選。台北市長柯文哲5日接受媒體人羅友志訪問時大玩「老實樹」，對於誰的智商最高、最聰明，他沒給答案，但談到陳時中，他大讚對方誠懇，結果「老實樹」立刻倒下，讓線上網友全笑翻。

▲▼柯文哲接受羅友志專訪。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

▲柯文哲讚陳時中誠懇，老實樹立刻倒下。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

柯文哲表示，智商（IQ）只是其中一個項目，還有EQ和軟Q，除了黃珊珊之外，自己沒和這些人工作過所以不熟，而黃珊珊是每天接觸，她很認真工作和學習，交代事情給她做，都按部就班做。

對於蔣萬安，柯文哲說，沒和蔣萬安接觸過，但發現蔣萬安和阿伯、阿母相處很軟Q，很陽光，這個是他做不到，也講不出來，所以他在老人支持度很低。

至於陳時中，柯文哲大讚，這一年下來陳時中表現很穩，很誠懇。柯文哲話一說完，測謊的「老實樹」立刻倒下，眼見老實樹倒下，他睜大雙眼、張開大嘴，不敢相信地直言「這…這有問題嗎？」

羅友志笑說，「各位，你現在馬上去Google柯文哲跟陳時中，絕對沒有一句好話」。柯文哲趕緊說「沒有啦！那個都是被媒體汙衊的，斷章取義，我要先控訴，我哪有逆時中，我都擁護中央政府，怎麼會…」未料，柯文哲話一說完，老實樹再度倒下，令柯文哲相當驚訝，「哇！它這個…它在磕頭。」

▲▼柯文哲接受羅友志專訪。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

▲柯文哲自稱沒逆時中、擁護中央，老實樹再度倒下。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

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