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防疫旅館爆滿！　台商「住台北問到台中」嘆：有家歸不得

▲▼北市防疫旅館示意圖。圖為2020年12月加入防疫旅館行列的雀客旅館台北站前店。（圖／台北市觀傳局提供）

▲北市防疫旅館吃緊，台北市觀傳局正積極尋找優質業者加入。（圖／台北市觀傳局提供）

記者陳政錄／台北報導

春節鄰近，海外台商、台生、台幹返鄉潮即將進入高峰，但面對居家檢疫新規、防疫旅館量能吃緊，甚至出現漲價，不少大陸台商感嘆「有家歸不得」，向政府提出盡快開放集中檢疫所、放寬戶籍限制、完善防疫旅館配套措施等建議，好順利過年。

因應「14+7」、一人一戶等檢疫政策升級，指揮官陳時中呼籲海外游子早點回家，按今年春節假期計算，1月11日至28日將迎來返鄉高峰，由於防疫旅館一房難求，北市已祭出剩餘防疫旅館限台北市民使用等措施，部分縣市要求居家隔離者須為本地戶籍、指揮中心則評估釋出集中檢疫所、推動業者房價調降等。

▲▼台商徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商徐正文多次出面為大陸台商群體發聲。（圖／記者陳政錄攝）

惟受疫情影響，國際航班大減，海外游子多已著手訂票，尤以大陸台商預估超過10萬人數量最多，政策執行可能緩不濟急。台商徐正文6日一早再次出面，呼籲政府加快釋出集中檢疫所的政策執行速度，因為對許多台幹家屬、台生而言，防疫旅館住下來動輒數萬，很難負擔得起。

即將回台的大陸台商高仁茂受訪指出，他致電給新北多家防疫旅館，都訂不到房子，希望政府能考量台商需求，盡快增加房間數；旅行社業者受訪坦言，台幹、台生假期有限，很多人都算好時間1月25日到28日返台，才不會在飯店過除夕，導致這段時間防疫旅館幾乎全滿，2月後的房間超空，有人明明家住台北，卻已經問到台中才有房間。

隻身到上海工作的Andy表示，去年因為大陸疫情剛爆發，他不敢回台造成家人困擾，今年兩岸疫情趨緩，但算一算自己假期不多，台北住家附近的防疫旅館一晚2、3000元起跳，加上回來工作後還要再隔離一次，成本上看10萬，「上班族根本負擔不起。」

▲▼台商春節返鄉，防疫旅館難訂。（圖／台商提供）

▲台商高仁茂自述返台在即，但仍訂不到防疫旅館。（圖／台商提供）

徐正文表示，政府呼籲台商早點回家，很多人1月中返台，但除聽聞有部分旅館因季節因素價格波動，台北，以及新北如中永和、板橋等人口密集地區，防疫旅館都爆滿，加上部分地區的戶籍限制政策，讓他們有家歸不得。

徐正文舉例，有台商一家都住台北，但因戶籍在外縣市，可能無法就近隔離，甚至有家人因此自己先搬出去，將房間讓給隔離者的情形，盼政府能完善相關配套，或透過補助或加快開放集中檢疫所，壓低隔離成本，否則春節在即，可能有數千人因為這「最後一哩路」卡關，就無法回家過年。

對於台商訴求，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥5日表示，政府正在擬定，開放集中檢疫所供返台者入住應急的措施，並推動春節前擴充防疫旅館量能，盼再增加一萬間空房。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼台商表示台北市、新北新莊和板橋等地的防疫旅館一房難求。（圖／台商提供）

▲▼台商春節返鄉，防疫旅館難訂。（圖／台商提供）

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