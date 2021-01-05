民眾黨10日選中央委員　15人搶9席蔡炳坤、陳思宇參選

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨預計在10日進行黨代表選舉，並於會中舉行中央委員及中評委選舉投票。民眾黨5日公布中央委員候選人名單，包含網路名人Z9吳達偉、台北市前觀傳局長陳思宇、台北市副市長蔡炳坤等在內，共計15名參選人，預計選出9名中央委員。

根據民眾黨的黨章規定，黨中央設立中央委員會，共15席委員、5席候補；其中，立法委員及縣市首長，為當然中常委。因此扣除民眾黨5席不分區立委，以及擔任台北市長的黨主席柯文哲後，有9席需從黨代表中選出。

此次登記參選的人有立委高虹安系統的「Z9」吳達偉、民眾黨前發言人陳宥丞、立委邱臣遠辦公室主任陳思宇、立委張其祿特助龔勤文、前民眾黨不分區立委候選人楊博宇、民眾黨高雄市總服務處主委馮啟彥、親民黨前秘書長秦金生之女秦詩雁、台中市里長江和樹、高雄鋼鐵業小開孫正華、照明公司負責人陳安淇、民眾黨台南服務處總幹事李思慧、前市府幕僚劉瑋等人。

根據選舉辦法規定，黨主席的柯文哲有權提出4位不具黨代表身份的人選擔任候選人，柯分別提名南部觀光業大亨林富男、台北市副市長蔡炳坤及市府顧問張柏崧。

另外，10日也將同時選出中評委，中評委候選人共11人，包含張凱鈞、蔡秉修、吳亭蓁、陳美如、林欣賢、羅靖為、張睿倉、林恕暉、尤信元；柯文哲則提名周鐘麒、劉家榮。