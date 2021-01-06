陳玉珍：時代力量若把自己當舉手部隊　行政部門自然看不起

▲國民黨立委陳玉珍談花敬群批評「時代蟑螂」事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量立委邱顯智昨晚在臉書PO文討論居住正義政策，卻遭內政部次長花敬群留言「時代蟑螂實在有夠髒」，引發爭議。對此，國民黨立委陳玉珍6日受訪表示，花敬群批評國會議員不恰當，但她也提醒時代力量立委要有自主性，不要變成小綠，「當國會議員把自己當舉手部隊的時候，行政部門自然看不起我們。」

陳玉珍表示，這件事從兩方面來看，第一，她認為花次長以「時代蟑螂」來批評國會議員很不恰當、也不尊重，不過，她也提到，「在民進黨執政下，好像以前的教授當上部會首長後，都會改變論調」，像是陳吉仲教授、花敬群教授都是，論調都跟過去當學者時南轅北轍。

▲花敬群罵時代蟑螂，王婉諭臉書PO文回嗆。（圖／翻攝自Facebook／花敬群、王婉諭）

陳玉珍接著提醒時代力量，為什麼現在蘇貞昌院長以下的部會首長對國會議員常常反質詢、態度傲慢，「這也是因為立委比較不尊重自己。」

陳玉珍舉例，時力立委在投票時，常常把自己變成小綠，雖然在萊豬政策上他們也反對，但通常民進黨的案子他們都一味贊成，「當國會議員把自己當舉手部隊的時候，行政部門自然看不起我們，最重要是國會要恢復自主尊嚴意識，不要被行政部門認為是橡皮圖章、舉手部隊。」

其他人也看了這些...

►蔡英文：我用最謙卑心情 請國人體諒開放萊豬進口的決定

►「讓蔡英文把萊豬吞回去」 馬英九籲全民連署食安公投

►蔡英文：只要北京有心化解對立 我們願意共同促成有意義對話

更多熱門新聞...

►行政院警告公務員「查緝萊豬送懲戒」 侯友宜：我當後盾

►蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗 12公尺寬巨幅國旗登場

►馬英九、江啟臣、朱立倫戴國旗口罩升旗 同台展團結迎接2021

►振興一下我們的美麗