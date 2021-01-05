李遠哲：對抗氣候變遷僅剩10年時間　台灣執政者應該更覺醒

▲前中研院長李遠哲。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

前中研院長李遠哲5日表示，聯合國要員和諸多科學家都強調，對抗氣候變遷可能只剩下10年時間，許多執政者都只看到接下來執政的4年，認為未來是後人的事，雖然台灣在這幾年間有些動作，包括企業界響應RE100、年輕人也動起來，但地球只有10年的時間，執政者應該要更覺醒。

時代力量5日下午舉辦「面對全球氣候變遷，台灣如何超前部署-與李遠哲博士有約」座談會，由時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬與李遠哲進行面談。

▲時代力量舉辦「面對全球氣候變遷，台灣如何超前部署-與李遠哲博士有約」座談會。（圖／時代力量提供）



李遠哲表示，聯合國要員和諸多科學家都強調，對抗氣候變遷可能只剩下10年時間，若在這段時間無法有效控制溫室氣體排放，恐怕未來幾個世紀都難以扭轉目前局勢。

李遠哲說，這關鍵的10年是人類的機會，其中最重要就是各國在2050年要達成碳零排放，因此在接下來的10年之內，溫室氣體的排放量至少要減半。

李遠哲認為，許多執政者都只看到接下來執政的4年，認為未來是後人的事。然而要達到10年後溫室氣體減半的目標，接下來5年非常關鍵，這是所有人的責任。

李遠哲強調，人類走到現在已快走到盡頭，若10年內無法轉換局勢，便是對不起年輕一代，他不希望看見未來下一代對上一輩人提出指責，為何在有能力時未能照顧好地球。

李遠哲也說，雖然台灣在這幾年間有些動作，包括企業界響應RE100、年輕人也動起來，這些是好現象，但地球只有10年的時間，執政者應該要更覺醒。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）



陳椒華則表示，台灣應儘速訂定「淨零碳排」之目標以跟上國際潮流，目前包含日本、韓國甚至中國都訂定2050、2060年要達成「淨零碳排」的目標。然而，台灣目前在《溫室氣體減量管理法》所訂定的目標，卻只是2050年溫室氣體排放要低於2005年的一半，這和國際相比實在不及格。

陳椒華指出，行政部門目前缺乏實際作為來執行碳減量，甚至「行政院能源及減碳辦公室」去年也只在12月30日開過一次會，顯見政府在處理減碳政策時非常被動，她要求政府應設立專責的氣候變遷辦公室，並提出具體的減碳行動方案。

陳椒華強調，今年國際將召開「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第26屆締約方大會（COP26），政府應對此提前因應、做好準備，時代力量也即將召開「UNFCCC COP 26 台灣青年論壇」，呼籲各界重視減碳的重要性，讓台灣能夠真正跟上國際潮流。

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