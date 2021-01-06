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時力決策委員選舉「29搶15」　陳椒華有意連任黨主席

▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量決策委員任期將於2月底屆滿，時代力量6日公布第3屆決策委員選舉候選人名單，包含時代力量現任黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、5位副秘書長連郁婷、簡智翔、吳韋達、林于凱、張衞航等29人皆登記參選，時代力量將於15日公告選舉結果。對此，陳椒華日前透露，自己有意願再連任黨主席。

時代力量上月28日在官網發布選舉辦法及選舉公告，自去年12月29日起至今年1月3日止受理候選人登記；1月5日由監選團抽號次、6日公布候選人名單及號次、7日至10日黨員提問、7日至11日候選人回應、12日至14日發出投票單與投票，並在15日公告選舉結果。

時代力量6日公布決策委員選舉候選人名單，包含現任立委陳椒華、邱顯智、王婉諭皆登記參選。由於時代力量黨主席由決策委員互選，且黨主席任期為2年，因此新任黨主席上任後，勢必得碰上2022年縣市長與縣市議員選戰，這也牽動時代力量2022年的選戰佈局。

▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量現任5位副秘書長皆登記參選決策委員。（圖／記者周宸亘攝）

根據抽籤結果，號次1至10號分別為時代力量屏東黨部主委詹智鈞、時代力量黨主席陳椒華、時代力量智庫副執行長彭盛韶、新竹市議員廖子齊、新竹縣議員連郁婷、基隆市議員陳薇仲、時代力量副秘書長張衞航、時代力量台北黨部主委陳志明、前時代力量秘書長陳孟秀、台北市議員林穎孟前辦公室主任吳香君。

11至20號為高雄市議員林于凱、時代力量秘書長白卿芬、新竹市議員林彥甫、時代力量智庫執行長李兆立、前時代力量秘書長吳佩芸、陳毓柔、桃園市議員簡智翔、蔡永強、彰化縣議員吳韋達、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫。

21至29號則為林仁謙、律師曾威凱、林坤益、時代力量台中黨部執行長簡嘉佑、潘輝煌、立委王婉諭、立委陳椒華台南服務處副主任李冠霖、王煦惠、立委邱顯智。

陳椒華日前受訪時表示，在這一個半月的黨主席任期內，她積極推動時力在制度面的相關選舉規範，也辦了多場在地深耕的民主論壇，與地方議員、黨部也有多互動，時代力量的黨工與各地黨部都很優秀，黨員、支持者也都還在，「所以如果有機會大家支持，我是願意再連任」。

根據時代力量決策委員選舉辦法規定，至選舉公告公布日止，入黨屆滿1年且未擔任選務相關黨職的有效黨員，均有權登記參加決策委員選舉；至選舉公告公布日止，入黨屆滿6個月的有效黨員，始具投票資格。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

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