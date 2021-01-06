罵時代力量「蟑螂有夠髒」！　花敬群刪文道歉：指責確實不當

▲內政部次長花敬群。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉亭／綜合報導

時代力量立委邱顯智在臉書批評六都房價負擔能力指標，內政部次長花敬群竟然在下方留言「時代蟑螂實在有夠髒」，引起群眾爭議。花敬群隨後刪文，並且發文道歉「用『蟑螂』指責別人確實不當，敬表歉意」。

內政部公布「房價負擔能力指標」2020Q3的數據，全國36.76%、台北61.14%、新北48.63%、台中39.91%，桃園、台南、高雄也紛紛突破30%關卡。花敬群次長受訪時指出，「各都多數為30點多%，剛跨過合理負擔的門檻，本質上不至於太嚴重」。

邱顯智在臉書指出，這代表月收入10萬的雙薪家庭在六都買房，一個月至少要繳3萬元以上的房貸，房市炒作行為仍然猖獗。他也批評，「居住正義不難，找回小英總統的住宅三箭政見而已，希望找回花教授過去的主張而已」。

▲花敬群留言罵時代力量蟑螂。（圖／翻攝自時代力量臉書）

花敬群卻在下方留言「時代蟑螂實在有夠髒」。邱顯智則回應，「請問次長，時代力量長期主張居住正義，髒在哪裡？請花市長明確表示」。之後花敬群將留言更改為「真理自在人心」，引來許多網友要求道歉，他隨後刪除留言。

花敬群之後發文道歉，在邱顯智委員臉書有一些情緒性的說法，或有不妥，用「蟑螂」指責別人確實不當，敬表歉意，但是住宅與房產政策是敏感且複雜的議題，從左到右，從急切到漸進，都是人性，也是民意。

文末花敬群也強調，邱顯智的批評有斷章取義之嫌疑，對於貸款負擔率的完整說法應為，各都多數為30點多%，剛跨過合理負擔門檻，本質上不至於太嚴重，但不希望炒風繼續向上，越來越重，如台中、彰化均從3成水位，到後來分別增為39%、36%，都不是好事情；當然（房價負擔）不是低到很低就一定好，而在合理水位底下，房價上漲跟所得能同步增加，其實大家雨露均霑會比較好。」

▲花敬群道歉。（圖／翻攝自花敬群臉書）