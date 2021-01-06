花敬群嗆「時代蟑螂有夠髒」　王婉諭506字回酸：次長遠離民心

記者黃翊婷／綜合報導

時代力量立委邱顯智5日在臉書PO文討論居住正義政策，沒想到內政部次長花敬群竟然在文章底下留言「時代蟑螂實在有夠髒」。雖然花敬群事後已經刪除留言，但時代力量立委王婉諭隨即在臉書PO出一篇506字的文章回嗆，「有這樣遠離民心的次長，台灣離真正的居住正義看來又更遠了」，希望次長立即為不當發言道歉，讓公共政策討論回歸理性，「花次長此舉，有愧於台灣今日好不容易得來的民主制度。」

▲王婉諭要求花敬群為不當發言道歉。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭，下同）

邱顯智5日在臉書PO文討論六都房價負擔能力指標，文章開頭第一句提到，「實價登錄2.0三讀不到一週，花次長又開始調皮了」，沒想到花敬群真的看到文章，還在底下留言反酸「時代蟑螂實在有夠髒」，兩人隔空開火，連帶也掀起網友正反意見熱議。

接著，王婉諭同日晚間也在臉書PO文，內容直指花敬群身為內政部次長，竟然辱罵在野黨是蟑螂，「我很驚訝，堂堂一個內政部次長，竟然會用『時代蟑螂』這種字眼回應政策批判」，況且邱顯智的文章內容沒有問題，台灣房價高也是事實，「內政部獨創的『房價負擔能力指標』，六都超過30％，代表雙薪家庭為了買房，超過三成都得付貸款，難道不誇張嗎？」

王婉諭認為，花敬群在學者時期說房地產危害經濟發展，當了次長後立刻改口，順著建商說房地產是經濟火車頭，現在又完全無視人民沉重的房價負擔，甚至當在野黨立委批判政策時，做出人身攻擊，「有這樣遠離民心的次長，台灣離真正的居住正義看來又更遠了」，希望次長能立即針對不當發言道歉，讓公共政策討論回歸理性，而不是淪為仇恨、謾罵，「花次長此舉，有愧於台灣今日好不容易得來的民主制度。」

▲王婉諭臉書全文。

就在王婉諭公開文章大約一個小時之後，花敬群也在個人臉書PO文道歉，坦言的確在邱顯智的臉書留下情緒性的說詞，「用『蟑螂』指責別人確實不當，敬表歉意」。同時他也強調，住宅與房產政策是敏感且複雜的議題，「從左到右，從急切到漸進，都是人性，也是民意」，房地產的善與惡，端看大家用什麼樣的態度與政策來引導，「為了維護這些善的政策能夠順利推動，也為了避免一些不成熟倡議被政治所擴大，確實有許多難以避免的責難需要承擔」。

「今天（指5日）肇因於邱委員對我發言的批評，但我認為有斷章取義之嫌。」花敬群在文末附上對貸款負擔率超過30％的完整說法，期盼外界別再誤解，「各都多數為30點多％，剛跨過合理負擔門檻，本質上不至於太嚴重，但不希望炒風繼續向上，越來越重，如台中、彰化均從三成水位，到後來分別增為39％、36％，都不是好事情；當然（房價負擔）不是低到很低就一定好，而在合理水位底下，房價上漲跟所得能同步增加，其實大家雨露均霑會比較好。」

▼花敬群PO文道歉。（圖／翻攝自Facebook／花敬群）