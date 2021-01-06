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邱顯智邀請花敬群公開對談居住正義　「相信真理越辯越明」

▲▼邱顯智受訪回應花敬群批評。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智5日晚間在臉書發文談居住正義政策，卻遭到內政部次長花敬群在下方留言「時代蟑螂實在有夠髒」，引發爭議。對此，邱顯智6日受訪時表示，如果花敬群對時代力量的批評、意見有任何要指正的，「我公開邀請他可以就居住正義問題，我們願意跟他對談，不限時間地點」，相信真理越辯越明。

邱顯智5日晚間針對房價負擔能力指標，在臉書評價居住正義政策，引來花敬群在下方留言批評「時代蟑螂實在有夠髒」。邱顯智質疑，花敬群是否被盜帳號，並且反問髒在哪裡；花敬群則回應，「真理自在人心」。

▲▼立法院內政委員會 內政部次長花敬群 營建署長吳欣修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部次長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，邱顯智6日受訪時表示，這是一個公共政策的討論，房價負擔能力指標是由內政部自己訂出，並且已經在日前公布，六都都已經超過30％以上，全國則是36.76%，房價到底高不高、年輕家庭被房貸壓得喘不過氣，這都是可受公評的，尤其桃園市、台南市、高雄市都是首度超過30%，「怎麼會說不很嚴重，當然是很嚴重的事情」。

邱顯智指出，他希望政府認真注意問題，立法院內政委員會日前在初審通過實價登錄2.0時，「通過時我們還一起合照」，表示時代力量是有建設性的批評，批評的目的不是要罵倒，而是希望台灣年輕人買得起房子、有安居樂業的場所，時代力量的立場一向很清楚，就是主張居住正義、實價登錄、囤房稅，希望台灣年輕人房貸不要這麼重。

邱顯智也說，如果花敬群對時代力量的批評、意見有任何要指正的，「我公開邀請他可以就居住正義問題，我們願意跟他對談，不限時間地點」，立法院現在處於休會期間，這對大家都有益，公共政策並非要在情緒激昂的情況下決定，這不是台灣人的福氣，希望能夠在理性、充分思考辯論的狀況下，做出最周延的決定。

邱顯智認為，花敬群的確不應該有這樣的言行，不過他事後也已經有道歉，「我認為不用對這事情太過分在意」，他比較在意公共政策能不能有合理的討論空間，也希望花敬群能夠感同身受在台灣沒有房子住、買不起房，或者每個月花這麼多錢在房貸上的年輕世代，到底過的是怎麼樣的生活，不應該台灣整個年輕世代被房貸壓得喘不過氣來。

邱顯智強調，這是非常嚴肅的議題，時代力量從上屆到這屆做了多少對居住正義的努力，相信有目共睹，花敬群如果對時代力量的主張有覺得不對、需要指正的地方，時代力量歡迎公開對談，相信真理越辯越明，「我昨天看到時有點難過，我不知道他到底是怎麼回事」。

邱顯智也提及，時代力量當初在創黨時，花敬群還曾經幫我們上過居住正義的課程，自己當時就坐在台下看著當時的花敬群教授，為這些即將要投入政治領域的年輕人上課，「現在怎麼跟過去說法不太一致，到底癥結點在哪有必要做深刻討論」。

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