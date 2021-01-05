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北市國民黨團反擊政院函告萊豬自治條例無效 提案釋憲6日表決攻防

▲▼台北市議會30日召開臨時大會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會2020年11月通過《北市食安自治條例》修正案，針對含萊劑美豬肉品增罰則，但行政院卻在2020年12月31日直指違反憲法並牴觸中央法規，因此不予核定。面對行政院的回應，台北市議會國民黨團5日連署提案聲請釋憲，預定6日排入程序委員會審查，不過國民黨團書記長陳重文表示，由於此案有時效性，因此6日會直接提出逕付二讀。

台北市議會在2020年11月通過《北市食安自治條例》修正案，其增訂第17條之1，明定豬肉及其產製品檢驗出乙型受體素者，將處6萬元以上、10萬元以下罰鍰。

然而行政院卻在2020年12月31日宣告此修正條文不予核定，且第9條之1的明定台北市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（即俗稱之瘦肉精）則無效。

面對行政院對於地方自訂條例採「原訂者函告無效，新訂者不予核定」，台北市議會國民黨團5日展開連署動作，依據司法院釋字第527號解釋，認為為維護台北市隊自治事項的自主權力，以及台北市議會對自治事項的立法權限，提起司法院解釋憲法或統一解釋法令等救濟程序。

目前台北市議會國民黨團的提案，已有8名台北市議員連署。陳重文表示，目前已經排入程序委員會，待6日審議，若順利可望下午排進一讀，而他則會直接提議逕付二讀。

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