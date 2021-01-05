　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春節前空房少！北市防疫旅館今起「僅限台北市民預定」

▲▼北市防疫旅館示意圖。圖為2020年12月加入防疫旅館行列的雀客旅館台北站前店。（圖／台北市觀傳局提供）

▲北市防疫旅館示意圖。圖為2020年12月加入防疫旅館行列的雀客旅館台北站前店。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

因應防疫需求，北市防疫旅館現有95家，可提供6475間檢疫房間，數量高居全國之冠；然而隨農曆年節將近帶來返國潮，防疫旅館量能也逐步吃緊。為確保市民返台仍有旅館入住，北市1月11日至28日防疫旅館所餘少量空房，自1月5日起將僅限台北市市民預定。

根據觀傳局統計，北市防疫旅館在1月4日住房率為37%，住用房間數為2,400間；但隨年關將近，防疫旅館住房率逐日攀升，2周後將有4,000人入住，住房率達60%。

觀傳局指出，今年農曆除夕落在2月11日，若以居家檢疫14日計算，至遲應於1月28日入住方能於除夕當日與家人團聚。由於1月24日至28日防疫旅館大爆滿，自即日起旅客若需預訂1月11日至1月28日尖峰時段入住北市防疫旅館，須提供身分證明文件影本或照片供旅館核對；北市防疫旅館在尖峰日期原則僅接受台北市市民之預定入住。但在1月4日前已經預訂台北市防疫旅館之外縣市民眾、非本國籍旅客則不在此限。

觀傳局提到，為鼓勵民眾避開1月24日至28日之尖峰時段，北市約有10家旅館提供「早回專案」，凡於1月10日前提早入住者，可享有每日每房200元至300元之折扣，入住15天總計可省下3,000元至4,500元。更有旅館集團貼心提供旅客機票改票費用，以求吸引民眾提早返國，減低尖峰時段住房壓力。

觀傳局說，若訂不到防疫旅館的台北市民也不用擔心，為增進設籍台北市居家隔離或檢疫者落實防疫措施，觀傳局針對居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住本市合法旅宿提供補助，最高金額達7,000元。另台北加碼GO自由行補助目前尚有近9萬名名額，凡平日或農曆春節期間入住指定合作旅館，於入住現場均可享折扣1,000元，入住當場並加贈雙層觀光巴士電子單次票2張；居家檢疫者家人入住非防疫旅館時，可一併提出申請。

觀傳局提醒，為確保社區安全、避免日租套房反覆收住居家檢疫者造成疫情擴散，春節年前更將嚴格查緝居家檢疫者是否入住日租套房，若經查獲將針對非法旅館業者開罰10萬元至50萬元。居家檢疫者若不慎入住日租套房，除將經民政局、警察局協助轉移至合法防疫旅館外，民眾亦可提供日租套房之訂單、屋內照片等作為檢舉憑證，最高可獲檢舉獎金1萬5,000元。

ET快訊
女友低胸裝「幫孫安佐慶生」穿超辣！他PO合照閃炸
涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！貴婦怒公布前後照
接到千元訂單！外送員臉臭「又來了」　內行曝內幕：難怪不爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

數位身分證資安疑慮民團提訴訟　內政部：個資和防偽優於紙本

春節前空房少！北市防疫旅館今起「僅限台北市民預定」

全台首例！金門烏坵鄉民代表會主席「從未關心鄉務」　慘遭罷免成功

「硝酸鈉也是毒大家還是吃」　李遠哲：萊豬對健康影響不大

王美花承諾違章工廠斷水電跳票　陳椒華揚言向監院舉發

蔡英文執政對大陸出口創新高　民進黨：證明對岸需要台灣

北市國民黨團反擊政院函告萊豬自治條例無效 提案釋憲6日表決攻防

游盈隆批蔡政府做不到「萊豬超前部署」：只有反毒牛的鬥爭經驗

韓國瑜「復出」時間點曝光！　林為洲：樂觀其成

可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊率監委參與開幕

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

數位身分證資安疑慮民團提訴訟　內政部：個資和防偽優於紙本

春節前空房少！北市防疫旅館今起「僅限台北市民預定」

全台首例！金門烏坵鄉民代表會主席「從未關心鄉務」　慘遭罷免成功

「硝酸鈉也是毒大家還是吃」　李遠哲：萊豬對健康影響不大

王美花承諾違章工廠斷水電跳票　陳椒華揚言向監院舉發

蔡英文執政對大陸出口創新高　民進黨：證明對岸需要台灣

北市國民黨團反擊政院函告萊豬自治條例無效 提案釋憲6日表決攻防

游盈隆批蔡政府做不到「萊豬超前部署」：只有反毒牛的鬥爭經驗

韓國瑜「復出」時間點曝光！　林為洲：樂觀其成

可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊率監委參與開幕

台股爆3480億大量！分析師：量比價先行　明天成交量是觀察重點

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

1+17+41！河北3天暴增59例本土　一村莊10人確診

日本化妝教父揪「洗臉致命錯誤」　做錯小心斑點長出來

台灣豬比進口豬貴　雲鼎阿二麻辣：30元加價購讓消費者增加選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

米克斯「雙手合併」拱背求鴨肉　爸笑翻：毛長齊也不能吃

台新金併購保德信卡在「還沒送件」　金管會：他們還在想籌資計畫

老濕姬導遊下一站泡溫泉！米砂攜手五大正妹推出2021公益性感年曆

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

國產豬漲價...陳吉仲稱「消費者負擔得起」

李正皓嗆鴨肉小老闆找爸媽：最沒「長毛」的作法

蔡英文2012年「憂心瘦肉精」文遭翻出　朱辦幕僚照樣造句留言酸爆

蘇揆酸「有人還活在威權時代」　他5字反嗆

時力要求：蛙蛙口罩「不出貨就退款」

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

「天網」監控遭疑侵犯人權　陳亭妃：抱歉！防疫優先

韓國瑜「復出」時間點曝光

網轟雙北稽查素食店豬肉來源　侯友宜打臉

新北人妻帶小孩看中醫遭襲胸　五股豪宅密醫下場曝光

「天網」涉侵犯人權　國家人權委員會說話了

全台首例！金門烏坵鄉民代表會主席遭罷免成功

鍾沛君手術順利完成　術後第一句話曝光

前參謀總長李喜明「濱海決勝」構想遭棄　16字防衛箴言曝光

更多熱門

相關新聞

萊豬條例無效　北市國民黨團提案釋憲

萊豬條例無效　北市國民黨團提案釋憲

台北市議會2020年11月通過《北市食安自治條例》修正案，針對含萊劑美豬肉品增罰則，但行政院卻在2020年12月31日直指違反憲法並牴觸中央法規，因此不予核定。面對行政院的回應，台北市議會國民黨團5日連署提案聲請釋憲，預定6日排入程序委員會審查，不過國民黨團書記長陳重文表示，由於此案有時效性，因此6日會直接提出逕付二讀。

北市「春節垃圾清運日期」曝光

北市「春節垃圾清運日期」曝光

北市跨年晚會網路觀看次數達940萬

北市跨年晚會網路觀看次數達940萬

黃珊珊：若政治考量　不辦跨年最簡單

黃珊珊：若政治考量　不辦跨年最簡單

莊人祥：過年前防疫旅館會增加1萬間

莊人祥：過年前防疫旅館會增加1萬間

關鍵字：

防疫旅館觀傳局台北市

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面