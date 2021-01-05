春節前空房少！北市防疫旅館今起「僅限台北市民預定」

▲北市防疫旅館示意圖。圖為2020年12月加入防疫旅館行列的雀客旅館台北站前店。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

因應防疫需求，北市防疫旅館現有95家，可提供6475間檢疫房間，數量高居全國之冠；然而隨農曆年節將近帶來返國潮，防疫旅館量能也逐步吃緊。為確保市民返台仍有旅館入住，北市1月11日至28日防疫旅館所餘少量空房，自1月5日起將僅限台北市市民預定。

根據觀傳局統計，北市防疫旅館在1月4日住房率為37%，住用房間數為2,400間；但隨年關將近，防疫旅館住房率逐日攀升，2周後將有4,000人入住，住房率達60%。

觀傳局指出，今年農曆除夕落在2月11日，若以居家檢疫14日計算，至遲應於1月28日入住方能於除夕當日與家人團聚。由於1月24日至28日防疫旅館大爆滿，自即日起旅客若需預訂1月11日至1月28日尖峰時段入住北市防疫旅館，須提供身分證明文件影本或照片供旅館核對；北市防疫旅館在尖峰日期原則僅接受台北市市民之預定入住。但在1月4日前已經預訂台北市防疫旅館之外縣市民眾、非本國籍旅客則不在此限。

觀傳局提到，為鼓勵民眾避開1月24日至28日之尖峰時段，北市約有10家旅館提供「早回專案」，凡於1月10日前提早入住者，可享有每日每房200元至300元之折扣，入住15天總計可省下3,000元至4,500元。更有旅館集團貼心提供旅客機票改票費用，以求吸引民眾提早返國，減低尖峰時段住房壓力。

觀傳局說，若訂不到防疫旅館的台北市民也不用擔心，為增進設籍台北市居家隔離或檢疫者落實防疫措施，觀傳局針對居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住本市合法旅宿提供補助，最高金額達7,000元。另台北加碼GO自由行補助目前尚有近9萬名名額，凡平日或農曆春節期間入住指定合作旅館，於入住現場均可享折扣1,000元，入住當場並加贈雙層觀光巴士電子單次票2張；居家檢疫者家人入住非防疫旅館時，可一併提出申請。

觀傳局提醒，為確保社區安全、避免日租套房反覆收住居家檢疫者造成疫情擴散，春節年前更將嚴格查緝居家檢疫者是否入住日租套房，若經查獲將針對非法旅館業者開罰10萬元至50萬元。居家檢疫者若不慎入住日租套房，除將經民政局、警察局協助轉移至合法防疫旅館外，民眾亦可提供日租套房之訂單、屋內照片等作為檢舉憑證，最高可獲檢舉獎金1萬5,000元。