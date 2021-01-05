「硝酸鈉也是毒大家還是吃」　李遠哲：萊豬對健康影響不大

▲政府自元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

政府自元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬、30月齡以上的美牛進口，前中研院長李遠哲5日表示，萊克多巴胺如果是在安全標準內，對健康影響不大，「硝酸納也是毒，但為了保鮮，放一點點，大家還是吃」。

時代力量5日下午舉辦「面對全球氣候變遷，台灣如何超前部署 - 與李遠哲博士有約」座談會，由時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬與李遠哲進行面談。

▲前中研院長李遠哲。（圖／記者林銘翰攝）



李遠哲會前受訪時表示，萊克多巴胺如果是在安全標準內，對健康的影響不大，也不一定所有含萊克多巴胺的豬都不好。至於政府祭出的管制措施，他認為是政府的努力，做到這樣已經不錯。

李遠哲也舉例，有人認為糖也是毒，不能吃太多，「硝酸納也是毒，但為了保鮮，放一點點，大家還是吃」。

李遠哲還說，每天空氣那麼壞，罹患肺腺癌的人那麼多，大家不多關心空污、肺腺癌，而每天都在談萊豬，不可思議。

此外，談及開放日本核災食品進口議題時，李遠哲則認為，台灣要很好的檢查有沒有放射線同位素在裡邊，「不是說這區域的就有問題」，這區域是可能比較會有問題，所以要作很好的檢查工作，「如果檢驗出沒有核廢料污染，應該是沒問題的」。

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