「誰能保證永遠不進萊豬？」　侯友宜籲中央：網路公開進口萊豬廠商

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊蕓／台北報導

含萊克多巴胺豬肉開放進口，但民眾仍憂心從外包裝標示無法判斷是否含萊劑，對此，新北市長侯友宜表示，目前很多進口商都宣示不進口萊豬，但誰能保證永遠不進？因此他建議中央，這段時間可以做宣示性、實地性的查驗，在網路公開進口商是否有進萊豬，並隨時抽驗，讓民眾自己判斷。

侯友宜4日上午前往生產CAS優良肉品的加工廠視察，他表示，政府在「萊」或「不萊」的標示上，還沒有辦法做到統一，也沒有辦法讓民眾一目了然分辨這是進口豬還是台灣豬，起碼身為地方政府能夠先做到，讓民眾從外包裝判斷，且經過衛生品質安全的管理流程確實無誤，大家可以安心食用。

「最近看到很多進口豬肉商都不進萊豬，但誰能保證永遠不進萊豬呢？」侯友宜強調，在源頭管理上，所有進口商的進口、抽驗流程，如何落實百分之百管理，政府有責任。

侯友宜說，現在看起來都還沒進口萊豬，等一段時間開始有人蠢蠢欲動要進口的時候，這才是考驗的開始。

因此，侯友宜呼籲，政府這段時間可以做宣示性、實地性的查驗，最重要的是隔一段時間以後，當大家都流於形式、疏於注意時，才是要嚴格面對的時刻，政府願不願意說明哪一家進口商確實有進口萊豬，並在網路公開資訊、隨時抽驗、找第三方驗證，讓民眾來判斷。

其他人也看了這些...

►蔡英文：我用最謙卑心情 請國人體諒開放萊豬進口的決定

►「讓蔡英文把萊豬吞回去」 馬英九籲全民連署食安公投

►蔡英文：只要北京有心化解對立 我們願意共同促成有意義對話

更多熱門新聞...

►行政院警告公務員「查緝萊豬送懲戒」 侯友宜：我當後盾

►蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗 12公尺寬巨幅國旗登場

►馬英九、江啟臣、朱立倫戴國旗口罩升旗 同台展團結迎接2021

►振興一下我們的美麗