縣市長不配合萊豬命令恐遭彈劾　侯友宜：我知道法令分寸在哪裡

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前立委日前示警，針對地方自治條例訂定萊劑「零檢出」，若地方執意要執行，可能被送監察院彈劾，嚴重恐遭撤職。對此，新北市長侯友宜4日表示，他當了一輩子的公務人員，知道法令的分寸在哪裡，會捍衛法令授權給他的責任，戮力以行，把關食安。

陳學聖日前提出質疑，若藍營首長執行萊豬零檢出，恐遭移送監察院彈劾，再送懲戒法院撤職。此話一出，民進黨立委王定宇批評危言聳聽。對此，陳學聖要民進黨派個大人出來說重要的話，更點名行政院長蘇貞昌公開聲明，若首長堅持萊豬零檢出，是否會被彈劾？

「我當了一輩子的公務人員，我知道法令的分寸在哪裡。」侯友宜4日受訪時做出回應，他一定會跟公務體系同仁，捍衛法令授權給他的責任，而且會戮力以行，帶著公務人員勇於任事，絕對不擔心也不害怕，努力認真為民眾的食安來把關。

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