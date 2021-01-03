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縣市長不配合萊豬政策恐遭撤職？　江啟臣：做好對抗威權的準備

▲▼國民黨元旦升旗，江啟臣聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前立委陳學生日前示警，針對地方自治條例訂定萊劑「零檢出」，若地方執意要執行，可能被送監察院彈劾，嚴重恐遭撤職。對此，國民黨主席江啟臣3日出席青商會活動時受訪回應，他的提醒不是沒有道理，若成真也坐實了民進黨執政底下，監察院充其量只是東廠而已，「當然必須做好對抗威權的準備。」

萊豬開放進口，藍營地方首長護食安以地方自治條例訂定「零檢出」，但卻遭與遭行政院抨擊「違反憲法並牴觸中央法規。」若地方執意要執行，將以懲戒送辦。而國民黨前立委陳學聖表示，若藍營縣市長不配合的話，有可能被送監察院彈劾，嚴重恐遭撤職。

江啟臣3日受訪時表示，從頭到尾民進黨完全漠視民意、踐踏民意，擺出一副「政府說的算、總統說的算、院長說的算、其他人說的都不算」，前幾天行政院政務委員已經警告公務人員可能會被懲戒，在這個狀況下，其實陳學聖的提醒不是沒有道理，我們也不能排除這種可能性。

江啟臣強調，如果真是這樣，也坐實民進黨執政底下，監察院充其量只是東廠而已，更加印證外媒所形容的，台灣現在是「民選獨裁」，國民黨當然必須做好對抗威權的準備。

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