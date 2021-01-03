不配合萊豬行政命令恐遭撤職？　侯友宜：依法執行一切沒有問題

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊蕓／台北報導

國民黨前立委陳學生日前示警，針對地方自治條例訂定萊劑「零檢出」，若地方執意要執行，可能被送監察院彈劾，嚴重恐遭撤職。對此，新北市長侯友宜3日出席國際青年商會中華民國總會活動受訪時表示，他與新北市同仁站在一起並肩作戰，所作所為都按照相關法令來執行，「一切都沒有問題。」

萊豬開放進口，藍營地方首長護食安以地方自治條例訂定「零檢出」，但卻遭與遭行政院抨擊「違反憲法並牴觸中央法規。」若地方執意要執行，將以懲戒送辦。而國民黨前立委陳學聖表示，若藍營縣市長不配合的話，有可能被送監察院彈劾，嚴重恐遭撤職。

對此，侯友宜3日受訪時回應，他出身公務體系40年，非常了解公務體系，一定會有相關法令依據，尤其他與新北市同仁站在一起並肩作戰，相信現在所作所為，所有都是按照相關法令來執行，一切都沒有問題。

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