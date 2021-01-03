韓國瑜尿尿陳學聖蹦這句　王定宇列發言史！駁藍首長反萊豬遭撤換

▲韓國瑜、陳學聖。（資料照／記者黃克翔‎攝）

記者黃巈禾／台北報導

萊豬開放進口，國民黨前立委陳學聖表示，若藍營縣市首長執行萊豬零檢出，不配合中央，有可能被送監察院彈劾，再送懲戒法院撤職。對此，民進黨立委王定宇列出陳學聖過去發言史，批評陳學聖發言危言聳聽。

王定宇3日在臉書表示，看看陳學聖過去的發言史，用「加油站尿尿」吹捧前高雄市長韓國瑜的魅力；支持國民黨把故宮國寶討回，把國寶當黨產；去年防疫正緊張，要求撤換衛福部長陳時中，發言只求驚世駭俗、危言聳聽，不管離事實多遠，應該是這種人的正常表現。

王定宇諷刺，很佩服王定宇的本事，能嚴肅、認真地說出一段連自己都不了解的話，現階段美豬開放的議題，在於地方自訂條例與中央法規牴觸時是否無效，當然首長們也有權力聲請釋憲，充其量只是地方法規有無效力的問題而已，陳學聖竟語出驚人，急著釋放藍營的民選首長可能被撤換的言論，實在危言聳聽、匪夷所思、荒謬至極。

韓國瑜2019年10月31日以國民黨總統候選人的身分到桃園參加原住民後援會活動，當時還是國民黨立委的陳學聖也到場力挺。陳學聖致詞時脫口說出，「韓國瑜跟我們一模一樣，也需要上洗手間」，加油站工讀生問說，「總統你怎麼來這裡」，韓國瑜回應「我來上洗手間」，「這就是韓國瑜的魅力所在！對不對！」陳學聖言論一出，引發網友疑惑以及討論。