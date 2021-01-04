雲林縣政府新任農業處長吳芳銘履新　目標讓雲林農業精彩飛揚

▲雲林縣政府新任農業處長吳芳銘31日履新，縣長張麗善今布達人事命令。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府新任農業處長吳芳銘31日履新，縣長張麗善今布達人事命令，期許吳處長帶領農業處團隊，借重吳芳銘處長傑出的行銷能力，打響雲林良品建構更完善的行銷通路，並帶領雲林農業朝向智慧農業發展，擴大雲林農產外銷貿易與穩定農民收益的目的。前任農業處長魏勝德調任行政處長。

新任農業處長吳芳銘出生於雲林古坑，畢業於中正大學政治學研究所及政治大學經營管理研究所，韓國瑜任高雄市長期間擔任高雄市農業局長、曾任嘉義縣副縣長、文觀局長、民政處長，任職高雄市政府農業局時協助推廣農產品外銷出口到大陸、日本、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港、澳門和中東地區等。

雲林縣長張麗善表示，依照其豐富學、經歷，期借重長才及經驗回到家鄉奉獻專業，相信能秉持故鄉情全力以赴。尤其雲林農業為大縣，與他之前所服務的嘉義縣可說是異曲同工，回到故鄉施展長才是雲林縣的福氣，尤其在農業永續經營及農產品加值，及未來建立行銷管道相信他的專業能帶領雲林向上發展。

農業處長吳芳銘表示，受到張縣長邀請及熱情感招而決定回鄉服務，希望能夠把農業在縣長的指示之下建立成真正的產業，從分級到行銷至品質到品牌有更好的建立，農產品的加值及產銷失衡的狀況能夠做相關解決，給農民更好的收益，讓農村能夠永續發展，讓雲林良品與相關通路能夠在全台灣甚至世界讓大家看得到，讓雲林農業精彩飛揚。

▲新任農業處長吳芳銘出生於雲林古坑，曾任嘉義縣副縣長、文觀局長、民政處長、及高雄市政府農業局長。（圖／記者蔡佩旻攝）



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