社會 社會焦點 保障人權

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第一隊接獲被害人遭蔡男（49歲）與太陽聯盟星陽分會成員長期恐嚇並暴力討債，經報請嘉義地檢署列股檢察官指揮，並與嘉義市一分局、雲林縣北港分局、北市松山分局共組專案小組展開偵辦。 發現蔡男為太陽聯盟旗下星陽分會雲林、嘉義地區金主，於2025年間與被害人合夥投資生意，但被害人自行投資房地產獲利7、8百萬元，蔡嫌竟也要他拿出來分紅。

▲太陽聯盟暴力逼債手段全遭被害蒐證錄下，刑事局組專案小組逮15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太陽聯盟暴力逼債手段全遭被害人蒐證錄下，刑事局組專案小組逮捕蔡姓主嫌等15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

雙方因此爭吵不斷，被害人怒喊拆夥，蔡男則因此主張被害人須支付新台幣2700萬元才能散夥。雙方談判破裂後，蔡嫌委託太陽聯盟星陽分會張姓大哥（40歲、經查有殺人未遂、槍砲前科），從去年3月至5月間多次前往被害人位於嘉義市的住處及公司埋伏，施以潑油漆、丟雞蛋、張貼恐嚇紙條等方式施壓，並寄花生禮盒（暗喻請對方吃土豆）恐嚇。

▲太陽聯盟暴力逼債手段全遭被害蒐證錄下，刑事局組專案小組逮15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太陽聯盟暴力逼債手段全遭被害蒐證錄下。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

張姓幫派大哥出面處理糾紛，於2025年4月間與被害人相約「談判」，過程中爆發肢體衝突，被害人被小弟圍毆致眼角受傷，同行友人腿部要被黑衣人持刀砍傷，兩人提告殺人未遂，後經檢察官認定為傷害罪。被害人不堪蔡男等人需索無度並接連恐嚇，無奈搬回桃園老家避風頭，犯嫌為持續掌控被害人動向，教唆小弟在被害人車輛裝設GPS定位追蹤，追蹤時間至少長達兩個月以上、教派小弟北上持續恐嚇、張貼恐嚇信並透過GPS鎖定行蹤當街攔車，行徑囂張。

專案小組歷經數月跟監蒐證，確認相關犯嫌多為國內知名幫派成員，分工明確，包含金主、出面談判者及實際執行跟監、裝設追蹤器者。警方分別於去年9月24日、12月29日到今年1月5日，在台中市西屯區、雲林縣大埤鄉、嘉義市東區及台南市北區等地同步行動，查緝蔡嫌等15人到案。

▲太陽聯盟暴力逼債手段全遭被害蒐證錄下，刑事局組專案小組逮15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、現金186萬元、越南盾2625萬元及點鈔機等證物。全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、傷害、妨害秩序、妨害秘密等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。經檢察官複訊後，蔡嫌以5萬元、張嫌以10萬元交保，其餘犯嫌分別以3萬至10萬元不等金額交保候傳。

▲太陽聯盟暴力逼債手段全遭被害蒐證錄下，刑事局組專案小組逮15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

太陽聯盟刑事局偵四大隊星陽分會暴力討債GPS

