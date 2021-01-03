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韓國瑜岳父李日貴病逝低調治喪　張麗善上香：長者風範值得學習

記者蔡佩旻／雲林報導

前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心，街坊表示其女兒李佳芬、女婿韓國於當日即返家待上一日，今日上午縣議員李明哲守在靈堂向前來親友點頭致謝，雲林縣長張麗善於昨日下午前往上香致意，聊表追思感念。

▲前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表今日受訪表示，聽聞政壇前輩李日貴與世長辭，內心非常不捨，昨天下午與副縣長謝淑亞、縣府總顧問張清良、雲林縣議會議長沈宗隆、國民黨總召林建鴻、誠信聯盟總召黃文祥議員及多位議員一同前往上香致意，聊表對於前議員李日貴的追思與感念。

▲前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善於昨日下午前往上香致意，聊表追思感念，並指出，學習李日貴前輩對於所有鄉親的照顧及地方建設的用心都是我們要追隨的地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說，前議員李日貴曾任三屆議員，表現可圈可點因而累積的基層實力非常雄厚，對於地方的建設及服務不遺餘力，所以深獲地方肯定及鄉親愛戴，順利栽培女兒李佳芬及兒子李明哲繼承父志，任期期間於政壇上的表現優秀，不遺餘力爭取地方建設。尤其李明哲議員問政品質可說是在水準之上，非常理性地監督，也深獲雲林縣政府所有同仁的肯定，其對於地方服務親力親為非常熱誠，順利連任第三屆。

▲前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善接著說，認識李日貴是擔任第六屆立委時，他同時也是八二三炮戰戰友協會的理事長，我看到所有八二三炮戰所有的戰友、前輩對於李日貴理事長非常敬佩、非常景仰，向心力也非常強，可以說是以一個長者風範帶動所有的戰友們，李日貴對於昔日戰友犧牲保衛為國家無微不至的照顧，用愛護守護的心情對待戰友，令人非常敬佩。

張麗善強調，前輩李日貴的長者風範，是在我在政壇上應該學習的，所以我也把它當成是我們追崇且敬重的政壇前輩，所以對於無論是李佳芬、李明哲，我們雖然是後輩，隨時學習李日貴前輩對於所有鄉親的照顧及地方建設的用心都是我們要追隨的地方。

▲前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前縣議員李日貴本月1日於醫院病逝，回到西螺老家治喪，李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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