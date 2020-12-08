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減輕農業缺工...雲林監獄與大埤鄉農會合作　受刑人下田採收

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 ▲雲林縣府積極媒合雲林監獄與各鄉鎮農會合作，執行受刑人自主監外作業政策，培養受刑人自立更生能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ▲雲林縣府積極媒合雲林監獄與各鄉鎮農會合作，執行受刑人自主監外作業政策，培養受刑人自立更生能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣因應季節性農業缺工問題，縣府積極媒合雲林監獄與各鄉鎮農會合作，雲林監獄推動受刑人自主監外作業政策，使表現良好且符合條件之即將出監受刑人，日間得以自主外出工作投入職場作業，培養受刑人自立更生能力，受刑人工作表現良好，雲林縣政府持續媒合輔導其他農會與雲林監獄合作。

雲林監獄首度與在地農會合作辦理受刑人自主監外作業，雲林監獄與大埤鄉農會於 12月2日成功媒合受刑人至農場主從事農務工作，農場主聘用2名受刑人採收農作物，除了減緩農業勞力短缺情形，更讓他們能學得一技之長，讓受刑人能提早學習適應社會生活外，亦為將來回歸社會做好準備。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣季節性缺工問題嚴重，由大埤鄉農會率先與雲林監獄簽約，其他農會刻由縣府與縣農會輔導中。此項合作讓受刑人有效投入農忙人力需求，協助受刑人建立信心，於出監前妥善做好職涯規劃，更能即時回饋社會，讓政府治理能力、產業人力需求及受刑人自立回歸等三方面達到整合的最大效果。

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