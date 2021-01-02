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社會 社會焦點 保障人權

越級超車砂石車碰撞！　小客車打橫慘遭推行30公尺

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市12月29號中午十一點左右發生一起砂石車與自小客車擦撞，兩車疑似未保持安全距離，擦撞後自小客橫置砂石車車頭，遭推行30公尺，所幸兩車駕駛均無受傷，整個驚險畫面被民宅監視器拍下，附近民眾表示碰撞聲超大，幸好兩人都未受傷；車禍肇事原因警方仍在釐清中。

▲原相鄰併行的兩車未保持安全超車距離，導致砂石車右車頭碰撞自小客車，並將其推行30公尺到路口才停下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲原相鄰併行的兩車未保持安全超車距離，導致砂石車右車頭碰撞自小客車，並將其推行30公尺到路口才停下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市文化路林內鄉往斗六市方向，29日發生一起自小客與砂石車擦撞事故，自小客車原行駛於外車道疑似欲切往內車道，相鄰併行的砂石車正要往外車道開，兩車未保持安全超車距離，導致砂石車右車頭碰撞自小客車，並將其推行30公尺到路口才停下。

附近民眾對當時車禍心有餘悸指出，車禍發生時有聽到很大聲的煞車聲，真的很恐怖，所幸人都沒事，很幸運。斗六警分局表示，該路段因為是斗六林內來往兩地的交通要道，加上也會經過國道交流道，所以大型車特別多，呼籲用路人開車時，變換車道要注意左右來車，確認安全無虞後再切換車道，因為大車死角多，如遇上大型車輛，應保持適當距離，以避免事故發生。

▲原相鄰併行的兩車未保持安全超車距離，導致砂石車右車頭碰撞自小客車，並將其推行30公尺到路口才停下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲擦撞後自小客橫置砂石車車頭，遭推行30公尺至路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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