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社會 社會焦點 保障人權

無良砂石車台78狂撒3公里長小碎石　慘釀3車追撞...警全力緝兇

▲快速道路78線19K至22K路段東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台78快速道路19K至22K東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾警分局今（3）日約11點接獲民眾報案，指出台78線東往西，19及21至22公里路段外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車發生追撞車禍，所幸車禍未造成人員受傷，警方隨即派遣多名警力到場實施交通管制，公路總局養護工程處派員清理路面砂石，警方將查明違規車輛後依法舉發。

▲快速道路78線19K至22K路段東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲快速道路78線19K至22K路段東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日中午台78線19K至22K路段東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故，警方獲報後隨即立即派遣6名警力到場協助，另警察局亦派遣4名警力到場實施交通管制，以縮減車道及部分時段改道方式實施疏導；公路總局養護工程處斗南工務段亦立即到場協助清理路面砂石。

▲快速道路78線19K至22K路段東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲受害民眾於臉書社團貼文，希望有人提供砂石車落石的行車紀錄器，懇請大家幫忙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

受害民眾於臉書社團《虎尾人站出來》貼文表示「請問有人可以提供關於今天上午10.55分左右台78線東往西行，土庫鎮臺78線西行22.2k處，砂石車落石的行車紀錄器嗎？因為這個對我們車禍當事人來講非常重要，懇請大家幫忙。」

▲快速道路78線19K至22K路段東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自小客車駕駛連假遇上快速道路滿地砂石，造成打滑追撞事故，於臉書社團疾呼，希望民眾幫忙找尋提供相關行車記錄器畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局表示，整起事故花費近三小時，於13時50分排除車禍現場及路面砂石，現場交通恢復通行，經了解三部車禍當事人均表示係因路面砂石造成車輛失控打滑，現場僅車損無人受傷。目前本分局正調閱78快速道路及沿線閘道路口監視器，查明違規車輛後依法舉發。

▲快速道路78線19K至22K路段東往西內外車道上有大量碎石散地，造成三輛自小客車打滑、追撞發生車禍事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方獲報後隨即立即派遣6名警力到場協助，另警察局亦派遣4名警力到場實施交通管制，以縮減車道及部分時段改道方式實施疏導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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