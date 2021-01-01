迎接2021斗六嚴密防疫瘋跨年　膨鼠林市集音樂派對HIGH倒數

▲結合燈光秀的DJ派對上林聖爵市長台上舞者一起跳舞帶動全場氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公所31日在斗六市環保運動公園舉辦「2021星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠林市集跨年音樂派對」 迎向2021；配合「中央流行疫情指揮中心辦理大型集會活動新防疫規範」，實施手機掃QR Code實名登記，所有參加民眾均共同配合，斗六市長林聖爵帶民眾跟著DJ妖嬌電音舞曲一起HIGH翻全場。

▲斗六市跨年晚會由雲林縣第一個新式擊樂演奏團隊「太日樂集」開場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市跨年晚會由雲林縣第一個新式擊樂演奏團隊「太日樂集」開場，林聖爵市長與臺語嘻哈團體草屯囝仔尬RAP；晚會眾星雲集，邀請聲林之王2總冠軍第4名的新生代饒舌歌手屁孩、平民巨星雲林子弟袁銘男、雲林在地樂團「生存空間」，結合燈光秀的DJ派對上林聖爵市長台上舞者一起跳舞帶動全場氣氛。

▲林聖爵市長表示，「感謝大家到到斗六一起瘋跨年，揮別2020年，嶄新的一年大家都能突破重圍，用更熱情、自由的心迎接屬於自己更璀璨的未來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

倒數後以300秒的煙火秀迎接2021，為讓觀眾享更高級視覺及聽覺的饗宴，現場搭設200吋大型布幕，並發放2000支螢光棒和獨家膨鼠森林市集紙膠帶，讓民眾可以盡情瘋狂展現熱情。林聖爵市長表示，「感謝大家到到斗六一起瘋跨年，揮別2020年，嶄新的一年大家都能突破重圍，用更熱情、自由的心迎接屬於自己更璀璨的未來」。

2021年的元旦升旗典禮，上午8點於環保運動公園舉行，參與的民眾都可以領到小國旗、國旗紋身貼紙及闖關兌換券，政風室也準備國旗口罩收納盒，民眾只要現場答對五題廉政問答，就可以領取。當天將由林聖爵市長率領拿著國旗的市民及各社區團體健走人文公園一圈，結束後民眾可回現場參與多個闖關活動，憑闖關兌換券領取斗六限定的國旗帆布包。

▲配合「中央流行疫情指揮中心辦理大型集會活動新防疫規範」，實施手機掃QR Code實名登記，所有參加民眾均共同配合。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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