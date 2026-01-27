　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」！還要求線上觀看

美國一名警官施壓一名男子性侵自己10歲女兒，更要求要在線上觀看。 （示意圖，由AI生成）

▲美國一名警官施壓一名男子性侵自己10歲女兒，更要求要在線上觀看。 （示意圖，由AI生成）

圖文／鏡週刊

美國紐約州爆發極其惡劣的警界醜聞。現年38歲的警官羅伯特．薩科（Robert Sacco）被指控自2025年10月起，透過加密通訊軟體試圖操控一名10歲女童的父親。薩科不僅開價購買女童裸照，更變態地多次施壓該名父親，要求對方性侵親生女兒並讓他「線上觀看」，甚至計畫購買性玩具寄給女孩。他向對方坦承自己對幼女有特殊迷戀，並將這份變態欲望稱為他必須守住的「祕密」。

FBI甕中捉鱉！為期90天誘捕行動：視訊交易成鐵證

根據《紐約郵報》報導，薩科萬萬沒想到，與他在網路上交談的對象並非真正的「共犯」，而是正在執行誘捕任務（Sting Operation）的聯邦調查局（FBI）探員。這場精心設計的獵捕行動長達3個月，薩科在過程中展現了極高的犯罪意圖，甚至在今年1月23日的視訊通話中，最後一次確認其性剝削要求。隔日（24日），他在布魯克林正式落網，親手為自己的警察生涯畫下汙點。

執法界震怒！宣誓成為諷刺：恐面臨25年鐵窗生涯

對於屬下涉案，郡長布萊克曼（Bruce Blakeman）發表措辭強硬的聲明，斥責其行為「令人作嘔」且完全背離警界操守。FBI負責人特雷馬羅利（Craig Tremaroli）也痛批，身為執法人員，薩科公然違背誓言的行徑極其惡劣。

薩科已被停職停薪，目前遭聯邦拘留。他也將面臨性剝削兒童罪的指控，若罪名成立，最高面臨25年有期徒刑以及25萬美元（約新台幣786萬元） 的巨額罰款。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
啟程回中國！貓熊「曉曉、蕾蕾」離開上野動物園　日本民眾聚集送行
印度立百病毒疫情升溫！致死率最高75%　疾管署示警：3月中列法定傳染病
川普調高關稅！上任8個月僅立法20%　李在明轟國會效率低

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／1檔飆股「抓去關」　明起處置到2／10
外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股
離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃
全台首宗「空拍機投毒」　羊駝口吐白沫慘死
台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

巨蟒緊纏愛貓！她不顧5月孕肚「徒手一圈圈掰開」　奇蹟搶救活過來

美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」！還要求線上觀看

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

法國擬禁15歲以下使用社群媒體　國民議會通過法案

櫻花妹遭射後不理「斬首分屍女裝大叔」！醫父助棄屍　二審獲減刑

川普砲轟「世上最大騙局！」　美國將2度退出巴黎協定

川普對韓加稅有前兆？韓媒揭政府2周前收「警告信」　內容曝光

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

巨蟒緊纏愛貓！她不顧5月孕肚「徒手一圈圈掰開」　奇蹟搶救活過來

美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」！還要求線上觀看

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

法國擬禁15歲以下使用社群媒體　國民議會通過法案

櫻花妹遭射後不理「斬首分屍女裝大叔」！醫父助棄屍　二審獲減刑

川普砲轟「世上最大騙局！」　美國將2度退出巴黎協定

川普對韓加稅有前兆？韓媒揭政府2周前收「警告信」　內容曝光

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

ZX攜手樂天女孩貝佳頤迎馬年　喜氣上線提前拜年

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

伊能靜一刀剪了10年瀏海　「狂瘦6公斤」近況曝光

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

國際熱門新聞

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

好市多烤雞「大翻車」這原因挨告了

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

2025最常被盜密碼出爐！

護理師被殺　「開槍是否恰當」川普拒答

更多熱門

相關新聞

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

在中國陝西省西安市秦始皇陵兵馬俑坑中，數千尊陶俑以高度寫實、神情各異聞名於世，然而其中一尊臉部呈現淡綠色的「跪射俑」，卻因造型獨特、顏色罕見，被視為「國寶中的國寶」，並列入首批禁止出國展覽的文物名單。這張跨越兩千年的綠色臉龐，究竟象徵什麼？至今仍是考古學界尚未解開的謎團。

Jisoo合照香港前女首富甘比

Jisoo合照香港前女首富甘比

搭機行李託運前「忘做1事」慘了　恐無法準時抵達

搭機行李託運前「忘做1事」慘了　恐無法準時抵達

大馬村「SOP自救」全村0傷亡　鄉公所撤離造假成重災區

大馬村「SOP自救」全村0傷亡　鄉公所撤離造假成重災區

3投資專家揭台股最強戰神　2026機會藏在「新AI」

3投資專家揭台股最強戰神　2026機會藏在「新AI」

關鍵字：

Robert Sacco性侵鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面