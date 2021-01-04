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和平醫院翻版！南韓療養院慘遭政府拋棄　他留下來顧...最後染疫亡

▲▼位於該棟建築8樓的孝+療養院傳出大規模確診者。（圖／翻攝自Naver地圖街景）

▲位於該棟建築8樓的孝+療養院傳出大規模確診者。（圖／翻攝自Naver地圖街景）

記者羅翊宬／編譯

南韓近一年慘遭新冠肺炎（COVID-19）疫情重創，其中療養院、安養院、醫療院所等高風險設施更是容易出現群聚感染，位於京畿道富川市的孝+療養院（효플러스요양병원，暫譯）至3日為止共累計160人確診、47人死亡，院長接受媒體採訪時痛批，政府的「集中隔離」才是造成事態惡化的主因。

該棟療養院的情況，宛如當初我國台北和平醫院慘遭隔離封院時的翻版。

根據韓媒《中央日報》，孝+療養院被評為南韓國內因隔離政策而最受重創的醫療院所之一，院長金某結束隔離後在住處接受採訪時表示，當初院內傳出確診者，且病勢不斷惡化時，便屢次向保健與防疫當局求救，請求將確診者移送至傳染病專科醫院，然而卻因為國內重症負壓病床數嚴重不足，最後療養院慘遭封院。

▲▼南韓新冠肺炎疫情慘重，醫療資源分配嚴重吃緊。（圖／達志影像）

▲南韓新冠肺炎疫情慘重，醫療資源分配嚴重吃緊。（圖／達志影像）

金姓院長在首爾市廣津區住處表示，為了專注於治療院內病患，直到患者全數轉院，他才敢接受外界媒體採訪，「集中照護隔離（Cohort）只會招來反效果！本來是為了阻擋外界社會的接觸、防堵病毒擴散才做出的措施，卻反而導致院內發生交叉感染。」

他說明，「本來院內一整樓是療養院，結果分成好幾個區塊隔離病患，不僅空氣循環上出現問題，若不將確診者徹底與外界隔離，那麼現行的分區集中隔離根本無法防堵疫情繼續擴散。」

根據統計，該間療養院有27名確診病患是在等待分配病床的過程中病逝。金姓院長悲痛萬分，「那27名死去的病患若成功分配到病床，絕對有百分之80以上的機率能夠救回來！若即時移送至大醫院治療，絕對能活下來，沒想到重症病床不足的問題竟造成如此悲劇。」

▲▼療養院確診病患等不到分配病床，便撒手人寰。（圖／達志影像）

▲療養院確診病患等不到分配病床，便撒手人寰。（圖／達志影像）

他形容，療養院慘遭封院時宛如一座被外界拋棄的「孤島」，留下來與病毒孤軍奮鬥的醫療人員與其他職員等都得自行想辦法處理三餐、照顧確診病患等事宜，唯一獲政府與防疫當局支援的只有礦泉水與D級防護衣。由於院內人力不足，其他1名職員決定留下來看守，最後卻不幸染疫身亡。

金姓院長回憶，「當初我向外界請求，能否將陰性的職員另外分開來，卻慘遭回絕，就連不是院內職員的療養保護師都被拒絕。（政府與當局）從來就沒顧慮到，那些自願留在醫院內奮戰至最後一刻的人。」

►南韓新冠飆增1020例！政府自滿宣言「慘遭打臉」...今禁5人↑群聚

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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