何志偉響應「一箱一台灣」　請外交部代寄給川普、拜登

▲何志偉響應台灣農特產品「一箱一台灣」活動。（圖／何志偉辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，許多台商今年仍要留在海外獨自過年無法與家人團聚，民進黨立委何志偉4日與世界台灣商會聯合總會召開記者會，把台灣農特產品裝進「一箱一台灣」，寄給因為疫情無法返鄉過年的海外台商，此外，他也將請外交部協助寄給美國總統川普與拜登，分享來自台灣的好滋味。

何志偉指出，剛剛揮別了2020年，台灣還可以維持日常生活，但全世界有將近200萬人因為這場疫情喪命，更多人因為這場疫情不能出門必須在家隔離，根據主計總處2020年12月所公布的「108年國人赴海外工作人數」共計73萬9千人。可能因疫情關係將在海外獨自過年無法與家人團聚。

為此，世界台灣商會聯合總會串聯各地商會，把台灣各地在地特色濃縮進「一箱一台灣」中，寄給因為疫情無法返鄉過年、無法上街補給的海外國人。

何志偉說，面對台灣邁入「後疫情時代」，很高興今天能夠有這樣的好物大平台，很多人雖然被困在海外，但收到箱子裡的不只是食物，更是台灣濃濃的人情味。另外，他也將請外交部協助，將「一箱一台灣」寄給美國總統川普與拜登，與他們一同分享來自台灣的好滋味。

「一箱一台灣」內容物有鹹酥冬筍餅、菜鋪餅、芒果乾、鳳梨乾、營養棒、鐵蛋、豆乾、花生、乾拌麵、米粉、包種茶、豆腐乳、鹽巴、口罩等近20種產品，將透過國際快遞以Door To Door方式寄至台商家中。

活動發起人、北美洲台灣商會聯合總會副總會長楊禮朱表示，離家越遠越發現台灣產品的美味，有海外僑胞收到看到豆腐乳、台灣鹽巴眼淚就掉下來了，「我們會繼續做，也希望這是一個拋磚引玉的動作，希望各界都可以參加這個來自台灣的問候活動。」

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