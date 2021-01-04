快訊／境外+3！20多歲女「陰性報告不符規定」入境自費採檢確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增3例新冠肺炎境外移入，分別自菲律賓（案814）、多明尼加（案815）及法國（案816）入境。其中案815是20多歲女性，入境陰性報告不符規定，入境自費採檢確診。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

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案814為菲律賓籍30多歲女性移工，去(2020)年12月10日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案12月23日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理，期滿後於今年1月1日由雇主安排至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共1人，為宿舍管理員，因與個案接觸時間較長，且未戴口罩，故列居家隔離。

▲新增3例境外移入COVID-19病例，自菲律賓、多明尼加及法國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案815為本國籍20多歲女性，去年2月至多明尼加訪友，今年1月1日返國，迄今無症狀，因入境時提供之檢驗陰性報告不符規定，於機場自費採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共1人，列居家隔離。

案816為本國籍40多歲女性，長期於法國工作，去年10月初曾在當地社區採檢站採檢確診，但未就醫治療，後續於法國期間多次採檢均為陰性；個案今年1月1日獨自返臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案於1月2日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案同班機前後二排旅客共5人，及同住接觸者2人，列居家隔離。

日前指揮中心也公布秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。