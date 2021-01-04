南韓新冠飆增1020例！政府自滿宣言「慘遭打臉」...今禁5人↑群聚

▲南韓首爾新年元旦街頭冷清，全國禁止5人以上群聚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入冬季後，全國始終面臨第3波流行潮的威脅，即便近1個月實施高強度的防疫措施，感染人數卻不斷激增，儘管昨（3）日僅新增600多例，政府晚間還興奮宣佈防疫政策奏效，「已過高峰期」，然而今（4）日卻立刻遭到打臉，單日確診再次突破千例，主要集中在首爾東部看守所、光州某療養院。4日0時起，全國禁止5人以上群聚。

根據《韓聯社》報導，截至4日0時為止，南韓今（4）日上午9時30分共通報1020起病例，其中985例為境內感染、35例為境外移入，同時新增19例死亡。目前南韓共累計64264例確診、981例死亡。

▲南韓政府在首爾車站外設置臨時篩檢站。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增685例（首爾佔324例、京畿道佔260例、仁川佔101例）； 光州新增74例；釜山新增34例；慶尚南道新增33例；大邱新增29例；江原道新增28例；慶尚北道新增25例；忠清北道新增23例；忠清南道新增22例；全羅北道、濟州島各新增9例；大田新增6例；蔚山新增5例；全羅南道新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾東部看守所新增126例，目前共累計1084例確診；首爾市九老區微笑吧療養院（미소들요양병원，暫譯）累計206例；首爾市松坡區殘障人士社福機構累計71例；光州市孝貞療養院（효정요양병원，暫譯）累計65例；京畿道利川市Logen宅配物流中心累計97例；京畿道龍仁市水枝區某教會累計35例。

▲首爾東部看守所已累計1084例確診。（圖／達志影像／美聯社）

為防堵病毒繼續擴散，南韓政府決定延長首都圈社交距離防疫第2.5階段、其他地區第2階段效期至1月17日，並且全國禁止5人以上群聚，包括職場同事餐廳共用中晚餐、外部聚餐、同學會、同樂會、喬遷宴、新年宴、壽宴、周歲宴等，業者違法最高須罰300萬韓元、個人則罰10萬韓元。

南韓國務總理丁世均4日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，政府已著手進行計畫疫苗全民接種相關計畫，目標本月底前完成細則規定，並預計2月開開放醫療人員、高齡人士優先施打阿斯利康製疫苗。

►南韓新冠增657例！看守所「病毒傳播」擋不住...再驗出121人確診

►南韓下月開放接種新冠疫苗！目標9月「全民免疫」...具體時間曝光

南韓現行防疫措施（至1月17日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握國際局勢