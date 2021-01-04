日本最晚2月底開打新冠疫苗！　菅義偉：東京奧運會如期舉行

▲東京奧運延期至今年7月23日舉行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相菅義偉4日上午召開記者會表示，會盡快在2月下旬開始讓全國人民接種新冠肺炎疫苗，並承諾他會率先施打。他也指出，今年夏天的東京奧運會正常舉辦，日本政府將做好萬全的防疫措施，「向世界傳達希望與勇氣的決心。」

根據NHK報導，菅義偉4日上午在記者會中指出，政府正在加速新冠肺炎疫苗的準備流程，最晚在從2月下旬起就能開始接種；除了首批優先的醫療人員、高齡長者和老人照護設施員工之外，菅義偉也承諾將會率先施打。

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）



稍早ANN News引述消息人士報導，日本政府將於8日舉行諮詢會議，最快當晚即可發布首都圈的緊急事態宣言，實施對象包含東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣在內的「一都三縣」。菅義偉也證實，最快會在本周內做出決定。

至於延宕一年的東京奧運，是否會因為全球疫情再起而取消。菅義偉回應，東京奧運與帕拉林匹克運動會（殘疾人奧林匹克運動會）是人類戰勝病毒的證明，以及向世界傳達日本已從311東日本大地震中復興；日本政府將做好萬全的防疫措施，「向世界傳達希望與勇氣的決心。」

菅義偉指出，因各國相繼發現新的變種病毒，日本也將開始強化入境管制措施，目前「商務通道」（Business Track）對象國若出現變種病毒，將立即停止商務往來。商務通道入境者在14天居家檢疫期間內，仍可在符合規定下移動到指定場所進行商務活動，目前對象國並不包含台灣。

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