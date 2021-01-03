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好友變樹苗賊…偷走「罕見樹種」　警勸「監視器轉方向」秒逮到！

▲台南市警白河分局前往嘉義查獲涉嫌竊取樹苗的曾姓男子，起獲被竊的樹苗歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局前往嘉義查獲涉嫌竊取樹苗的曾姓男子，起獲被竊的樹苗歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名曾姓慣竊利用與被害人多年樹苗買賣好友關係，利用熟悉地形環境之便，於2020年11月底及12月中，2次深夜至被害人位於白河區育苗園區，竊取近70棵榴槤樹苗，包括台灣極其罕見之馬來西亞榴槤樹種，經白河分局鍥而不捨追查，終於將曾嫌緝捕到案，起獲被竊樹苗全數起獲交還失主。

▲台南市警白河分局前往嘉義查獲涉嫌竊取樹苗的曾姓男子，起獲被竊的樹苗歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，曾姓竊嫌平日從事汽車修配業，因對樹苗園藝深感興趣，多次向被害人夫婦購買樹苗進而成為好友，故對被害人樹苗園區周遭環境及生活作息熟悉，乃利用山區道路監視器密度較不足，於深夜2次駕駛貨車前往偷取榴槤樹苗得逞，其中包含有台灣罕見之2棵馬來西亞特有榴槤樹種，讓被害人氣急報警。

▲台南市警白河分局前往嘉義查獲涉嫌竊取樹苗的曾姓男子，起獲被竊的樹苗歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警方在第1次受理報案時積極勘察沿線可能犯案路線，並廣向鄰近民眾宣導將住處監視器鏡頭轉向道路及汰換為紅外線鏡頭，強化防竊各項措施。故犯嫌車輛第2次犯案離開時即為附近民家之監視器攝錄，再經警方擴大調閱路口監視器，逐一清查過濾鎖定對象，聲持搜索票前往嘉義曾嫌住處搜索，在其所有棚架內當場起獲偷竊所得樹苗1批，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警白河分局前往嘉義查獲涉嫌竊取樹苗的曾姓男子，起獲被竊的樹苗歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局長陳明宏表示，監視器除可有效遏阻宵小犯案，亦為偵辦各類刑案之利器，警方為強化監控能量、降低犯罪，將持續新增、汰舊及落實保養各路口監視器，並於2020年積極宣導各民宅、商家、金融機構、超商、加油站，輔導新增裝設、汰換老舊鏡頭及部分轉向道路，計輔導民間新增77支鏡頭、轉向46支鏡頭來輔助公家資源的不足，期警民共同建構「治安防衛網」，鼓勵民眾一同來參與守護家園治安維護工作。

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